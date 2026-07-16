Dziedzictwo, odcinek 982: Ecem odkryje tajemnicę Nany i Poyraza! Wyda ich? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 982 - sobota, 18.07.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 982 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana stanie się coraz bardziej zazdrosna o Ecem, która tak szybko nie zniknie z życia jej i Poyraza. Tym bardziej, ze złoży jej mężowi ogromne zamówienie, nad którym zechce z nim wspólnie pracować. Zwłaszcza, ze zyska przy tym aprobatę matki Kilica, Cennet i jego bratowej Cansel, w zupełnym przeciwieństwie do niej.

I choć to w 982 odcinku serialu "Dziedzictwo" jeszcze nie wyprowadzi jej z równowagi, to już bliskość Poyraza z Ecem tak. Szczególnie, że wieczór wcześniej mąż będzie wymieniał z nią wiadomości, co już doprowadzi ja do szewskiej pasji. A gdy jeszcze zobaczy ich razem w warsztacie, to już nie wytrzyma.

Zazdrosna Nana wygada się przed Ecem w 982 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Do tego stopnia, że w 982 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie już nawet gotowa uderzyć rywalkę, gdy ta zechce, ale oczywiście Poyraz jej na to nie pozwoli. Kilic wyprowadzi żonę na zewnątrz, aby przywołać ją do porządku. Ale zazdrosna Maryam już nie zdoła się powstrzymać i da popis swojej zazdrości, nieświadoma tego, że jej słowom przysłuchuje się Ecem!

- Co ty wyprawiasz? - spyta ją Poyraz.

- Czemu ona kupuję koszulę mojemu mężowi? Nawet jeśli jesteśmy papierowym małżeństwem, masz dbać o pozory - nakaże mu Nana.

- Ona oblała mnie farbą, dlatego odkupiła mi koszulę - wyjaśni jej mąż.

Ale nie na długo, bo zszokowana Ecem w 982 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie zostawi tego dla siebie i wprost zapyta o to małżonków, aby mieć pewność, że wszystko dobrze usłyszała. Jednak wtedy para momentalnie zamilknie, gdyż zda sobie sprawę, że ich pilnie strzeżona tajemnica właśnie wyszła na jaw. Wówczas Nana i Poyraz tylko na siebie spojrzą, ale będą tak zaskoczeni obrotem spraw, że nie zdołają wydusić z siebie nawet słowa.

- Jesteście papierowym małżeństwem? - dopyta zszokowana Ecem.

Co zrobi Tanrıverdi z sekretem Maryam i Kilica w w 982 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Dopiero w kolejnym 983 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zbierze się na odwagę i powie Ecem całą prawdę. Tanrıverdi będzie zachwycona zachowaniem Kilica i oczywiście obieca im dyskrecję. Tym bardziej, że i on ją o nią poprosi.

Wtedy w 983 odcinku serialu "Dziedzictwo" Ecem szybko pożegna się i wyjdzie, a Nana zacznie drżeć z niepokoju. Jednak już nie tylko o to, że Tanrıverdi mogłaby ich wydać, ale także, że mogłaby chcieć jej zabrać Poyraza, co niestety okaże się prawdą!

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