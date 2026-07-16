Laboratorium narkotyków w Wielkopolsce. Przejęto towar o wartości 14,5 miliona złotych

Akcja policji w województwie wielkopolskim

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od kilku miesięcy pracowali nad sprawą grupy przestępczej. Mundurowi skrupulatnie analizowali zebrane informacje, co pozwoliło im wskazać dokładne miejsce produkcji substancji psychotropowych na dużą skalę. W działaniach na terenie województwa wielkopolskiego udział wzięli także policjanci z Grodziska Wielkopolskiego i Rakoniewic oraz kontrterroryści z Wrocławia. Podczas realizacji zatrzymano na gorącym uczynku mężczyznę, który zajmował się wytwarzaniem znacznych ilości narkotyku o nazwie 3-CMC. Niedługo później w ręce funkcjonariuszy wpadła druga osoba powiązana z tym nielegalnym procederem.

Laboratorium narkotyków syntetycznych i toksyczne opary

Na miejscu funkcjonariusze ujawnili kompletną i profesjonalnie wyposażoną linię technologiczną przeznaczoną do wytwarzania narkotyków. Osoby zaangażowane w ten proces urządziły w laboratorium prowizoryczne warunki bytowe, aby móc ukrywać swoją działalność przed otoczeniem. Pracujący tam ludzie nie zważali na bezpośrednie niebezpieczeństwo dla własnego życia i zdrowia wynikające z kontaktu z toksycznymi substancjami. Podczas reakcji chemicznych powstawały trujące opary, które stanowiły realne zagrożenie dla osób przebywających wewnątrz pomieszczeń.

Przejęte narkotyki o wartości 14,5 miliona złotych

W wyniku przeprowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli co najmniej 250 litrów klofedronu w postaci płynnej oraz częściowo skrystalizowanej. Do policyjnego depozytu trafiło również blisko 2000 litrów prekursorów chemicznych niezbędnych do prowadzenia produkcji. Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego dokładnie przebadali przejęte substancje pod kątem ich składu. Łączna wartość detaliczna zabezpieczonych środków na czarnym rynku została oszacowana na blisko 14,5 miliona złotych.

Zarzuty i areszt za produkcję substancji psychotropowych

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim przedstawiła obu zatrzymanym zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, czyli czynu z artykułu 53 ustęp 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnienie tego typu przestępstwa przepisy przewidują karę nawet 20 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci z Wrocławia i Grodziska Wielkopolskiego ustalają obecnie wszystkie osoby zaangażowane w działalność grupy.

Źródło: Policja.pl