Jak dostać się do Hotelu Paradise? Na takie pytania trzeba odpowiedzieć przed wylotem do raju

Jak dostać się do Hotelu Paradise? Tak wygląda pierwszy etap castingu

Osoby zainteresowane udziałem w programie muszą rozpocząć od wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie castingowej produkcji. Na początku trzeba podać podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, wzrost, miasto, województwo, numer telefonu oraz adres e-mail.

Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć przed wylotem do raju? TVN pyta konkretnie

Produkcja chce jednak wiedzieć znacznie więcej niż tylko podstawowe dane. W formularzu pojawiają się pytania, które mają pomóc twórcom programu poznać osobowość kandydatów. Przyszli uczestnicy muszą odpowiedzieć między innymi na pytania:

„Linki do mediów społecznościowych”„Kilka słów o sobie”„Jakie masz pasje i zainteresowania?”„Cechy charakterystyczne”„Czy brałaś/brałeś udział w programach telewizyjnych i internetowych?”

Oprócz tego kandydaci muszą załączyć swoje zdjęcia. Mogą również dodatkowo przesłać krótkie nagranie wideo, w którym przedstawią siebie i pokażą swoją osobowość.

Sam formularz nie wystarczy. Kolejny etap to rozmowy z produkcją

Wypełnienie zgłoszenia nie oznacza jeszcze udziału w programie. Formularz jest pierwszym etapem selekcji, podczas którego produkcja wybiera osoby najbardziej pasujące do charakteru "Hotelu Paradise". Osoby, które zainteresują twórców programu, mogą zostać zaproszone na kolejne etapy castingu. W poprzednich edycjach uczestnicy zdradzali, że przed wyjazdem odbywały się między innymi rozmowy twarzą w twarz, nagrania próbne oraz spotkania z ekipą. To właśnie wtedy produkcja sprawdza, czy dana osoba ma odpowiednią energię, charakter i osobowość, aby odnaleźć się w warunkach rajskiej willi.

Kto może zgłosić się do Hotelu Paradise?

Udział w programie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie. W regulaminie castingu zaznaczono, że kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat. Zgłoszenia do kolejnej edycji programu przyjmowane są do 23 marca 2027 roku.

Choć droga do "Hotelu Paradise" nie jest prosta, każdego sezonu produkcja wybiera grupę osób, które później tworzą najbardziej emocjonujące historie w rajskiej willi. To właśnie ich charaktery, relacje i decyzje sprawiają, że widzowie śledzą kolejne odsłony programu.