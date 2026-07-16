Wielki powrót polskiego serialu. "Klara" wraca z 2. sezonem i rewolucją - jest zwiastun, premiera w sierpniu

"Klara. Rewolucja" - Izabela Kuna wraca w 2. sezonie polskiego serialu. Co zobaczymy w nowych odcinkach?

Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę - miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara - tak samo jak Gerard – nie ogarniają kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…

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"Klara. Rewolucja" - obsada i premiera

W serialu "Klara. Rewolucja" użytkownicy HBO Max ponownie zobaczą na ekranie Izabelę Kunę, Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Iwonę Bielską i Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Gorski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka. Premiera 7 sierpnia.

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"Klara. Rewolucja" - zwiastun

"Klara. Rewolucja" to serial autorstwa Marka Modzelewskiego rozwijany we współpracy z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, kierowanym przez Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Reżyseruje Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Marian Prokop. Kierownictwo pionu scenograficznego objęła Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumowego – Pola Gomółka, a charakteryzację prowadzi Kinga Krulikowska. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski, a reżyserką obsady – Magdalena Szwarcbart. Producentkami są Izabela Kuna (producent kreatywny) oraz Karolina Izert (TVN WBD). (informacja prasowa)