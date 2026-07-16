Wielki powrót polskiego serialu. "Klara" wraca z 2. sezonem i rewolucją - jest zwiastun, premiera w sierpniu

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-07-16 12:51

Niektórych rewolucji nie da się zatrzymać! Można jedynie spróbować je przetrwać. Nie jest to jednak takie łatwe. Głowy lecą. Zwłaszcza złudnych marzeń. Jeśli ktoś liczył na spokojne lato, Klara ma dla niego złe wiadomości. HBO Max prezentuje zwiastun najnowszej produkcji pod marką HBO Original "KLARA. REWOLUCJA". Wyczekiwana kontynuacja przygód najbardziej nieoczywistej bohaterki serialowej już od 7 sierpnia.

Izabela Kuna jako Klara w niebieskiej bluzie dresowej siedzi na kanapie. O serialu Klara. Rewolucja przeczytasz na Eska.
Autor: kadr ze zwiastuna serialu "Klara. Rewolucja"/HBO Max/ Youtube

"Klara. Rewolucja" - Izabela Kuna wraca w 2. sezonie polskiego serialu. Co zobaczymy w nowych odcinkach?

Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę - miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara - tak samo jak Gerard – nie ogarniają kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…

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"Klara. Rewolucja" - obsada i premiera

W serialu "Klara. Rewolucja" użytkownicy HBO Max ponownie zobaczą na ekranie Izabelę Kunę, Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Iwonę Bielską i Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Gorski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka. Premiera 7 sierpnia. 

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"Klara. Rewolucja" - zwiastun

"Klara. Rewolucja" to serial autorstwa Marka Modzelewskiego rozwijany we współpracy z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, kierowanym przez Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Reżyseruje Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Marian Prokop. Kierownictwo pionu scenograficznego objęła Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumowego – Pola Gomółka, a charakteryzację prowadzi Kinga Krulikowska. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski, a reżyserką obsady – Magdalena Szwarcbart. Producentkami są Izabela Kuna (producent kreatywny) oraz Karolina Izert (TVN WBD). (informacja prasowa)

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