Plantacja konopi w Rykach. Policja przejęła blisko 1300 roślin i 4 kg marihuany

Wspólna akcja służb na terenie Ryk

Działania zmierzające do likwidacji uprawy były wynikiem współpracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Prokuratury Rejonowej w Puławach. Funkcjonariusze ustalili miejsce prowadzenia plantacji po wcześniejszej analizie zgromadzonych materiałów. Podczas przeszukania lubelskich policjantów wspierali także mundurowi z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną oraz funkcjonariusze kryminalni z komendy w Rykach. Na miejscu mundurowi znaleźli 1288 roślin konopi innych niż włókniste oraz wyposażenie i narzędzia wykorzystywane przy uprawie, między innymi namioty.

Opinia biegłego potwierdziła nielegalny charakter uprawy

W trakcie realizacji sprawy policjanci przejęli również 4 kilogramy suszu marihuany. Zatrzymany 38-latek w rozmowie z funkcjonariuszami twierdził, że rośliny te miały zostać wykorzystane do produkcji legalnych olejków konopnych. Zabezpieczony przez policję materiał został poddany szczegółowym badaniom przez biegłego. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz potwierdziły, że zabezpieczone substancje to zabronione środki odurzające.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla zatrzymanego mężczyzny

38-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące uprawy, wytwarzania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. W środę 15 lipca 2026 roku sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa narkotykowe podejrzanemu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl