Puchar Europy FIBA. Polskie zespoły poznały przeciwników

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-16 14:16

Koszykarze Orlen Zastalu Zielona Góra i Kinga Szczecin poznali rywali w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA na sezon 2026/27. Do rozgrywek może dołączyć również zespół Dzików Warszawa, jeśli nie uda mu się wywalczyć awansu do Ligi Mistrzów.

Ręce koszykarzy walczących o piłkę na parkiecie. O turnieju Puchar Europy FIBA dowiesz się więcej z radia Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłonie kilku koszykarzy walczących o piłkę podczas meczu na hali sportowej.

Losowanie grup w Monachium

Wicemistrz Polski Orlen Zastal Zielona Góra oraz King Szczecin mają już pewne miejsce w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA koszykarzy. Losowanie ośmiu sześciozespołowych grup odbyło się w czwartek w Monachium. Szansę na grę w tym pucharze ma także brązowy medalista mistrzostw kraju, zespół Dzików Warszawa.

Warszawska drużyna dołączy do Zastalu i Kinga w przypadku braku awansu z kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA. Rozgrywki fazy grupowej Pucharu Europy rozpoczną się oficjalnie 7 października. Kibice polskich drużyn mogą liczyć na emocjonujące spotkania na europejskich parkietach.

Skąd dołączą pozostali uczestnicy?

System rozgrywek zakłada, że aż 21 klubów trafi do Pucharu Europy FIBA w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów. Dodatkowo stawkę uzupełnią trzy zespoły z bezpośrednich kwalifikacji do Pucharu Europy. Wśród drużyn walczących w tych eliminacjach nie ma żadnego polskiego przedstawiciela.

Dla polskich ekip jest to kolejna szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności na arenie międzynarodowej. Awans do kolejnych faz turnieju będzie wymagał regularnego punktowania w spotkaniach grupowych. Najbliższe miesiące pokażą, jak polskie kluby poradzą sobie z europejską konkurencją.