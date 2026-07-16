"Ranczo Duttonów" wróci z 2. sezonem, ale będą zmiany. Oto, co wiemy o nowych odcinkach

"Ranczo Duttonów" hitem. 2. sezon powstanie

"Ranczo Duttonów" zostawiło nas w nie lada zawieszeniu. W finale pierwszego sezonu zginął Rob-Will (Jai Courtney), Beth (Kelly Reilly) i Rip (Cole Hauser) odkryli przemytnicze zapędy 10 Petal Ranch, Oreana (Natalie Alyn Lind) dowiedziała się, że jest w ciąży, a Carter (Finn Little) został porwany. To nie mógł być przecież koniec tej opowieści i tak oto jeszcze w czerwcu, gdy serial odnotował rekordową oglądalność na macierzystej platformie Paramount+, ogłoszono powstanie drugiego sezonu.

Jak informuje Paramount, w ciągu pierwszych siedmiu dni od swojej premiery przygody Beth i Ripa zgromadziły 12,9 miliona widzów na całym świecie. Tego samego dnia, 15 maja 2026 roku, serial miał premierę w Paramount Network, gromadząc 1,85 miliona widzów, co uczyniło go najpopularniejszą produkcją w telewizji kablowej, zarówno wśród widzów w wieku 18-49 lat, jak i ogółem.

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Serial "Ranczo Duttonów" spodobał się widzom, opierając się na dziedzictwie ukochanych postaci, a jednocześnie budując własną tożsamość. Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania fanom kolejnych historii z udziałem tych niesamowitych bohaterów w sezonie drugim - powiedział Matt Thunell, prezes Paramount Television Studios.

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"Ranczo Duttonów" - zmiany w 2. sezonie. Kto wróci w obsadzie?

Za powstanie "Rancza Duttonów" odpowiada Chad Feehan, jednak rozstał się on z serialem jeszcze przed premierą. Wiemy już, że w drugim sezonie zastąpi go Benjamin Cavell, mający w dorobku takie produkcje jak: "Seal Team", "Instytut", "Justified: Bez przebaczenia", "Bastion", "Sneaky Pete", "Homeland", i "Ojciec chrzestny Harlemu". W obsadzie powrócą:

Kelly Reilly jako Beth Dutton,

Cole Hauser jako Rip Wheeler,

Finn Little jako Carter,

Ed Harris jako Everett McKinney,

Annette Bening jako Beulah Jackson,

Juan Pablo Raba jako Joaquin,

J.R. Villarreal jako Azul,

Marc Menchaca jako Zachariah,

Natalie Alyn Lind jako Oreana.

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"Ranczo Duttonów" - o serialu

Z dala od kultowego rancza Yellowstone w sercu dzikiej Montany, Beth i Rip zderzają się z brutalną rzeczywistością w Rio Paloma. Bohaterowie muszą zmierzyć się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, przebaczenie jest chwilowe, a cena za przetrwanie jest naprawdę wysoka. Pierwszy sezon serialu liczy dziewięć odcinków.

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