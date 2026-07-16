"Ranczo Duttonów" wróci z 2. sezonem, ale będą zmiany. Oto, co wiemy o nowych odcinkach

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"Ranczo Duttonów" hitem. 2. sezon powstanie
"Ranczo Duttonów" zostawiło nas w nie lada zawieszeniu. W finale pierwszego sezonu zginął Rob-Will (Jai Courtney), Beth (Kelly Reilly) i Rip (Cole Hauser) odkryli przemytnicze zapędy 10 Petal Ranch, Oreana (Natalie Alyn Lind) dowiedziała się, że jest w ciąży, a Carter (Finn Little) został porwany. To nie mógł być przecież koniec tej opowieści i tak oto jeszcze w czerwcu, gdy serial odnotował rekordową oglądalność na macierzystej platformie Paramount+, ogłoszono powstanie drugiego sezonu.
Jak informuje Paramount, w ciągu pierwszych siedmiu dni od swojej premiery przygody Beth i Ripa zgromadziły 12,9 miliona widzów na całym świecie. Tego samego dnia, 15 maja 2026 roku, serial miał premierę w Paramount Network, gromadząc 1,85 miliona widzów, co uczyniło go najpopularniejszą produkcją w telewizji kablowej, zarówno wśród widzów w wieku 18-49 lat, jak i ogółem.
Serial "Ranczo Duttonów" spodobał się widzom, opierając się na dziedzictwie ukochanych postaci, a jednocześnie budując własną tożsamość. Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania fanom kolejnych historii z udziałem tych niesamowitych bohaterów w sezonie drugim - powiedział Matt Thunell, prezes Paramount Television Studios.
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"Ranczo Duttonów" - zmiany w 2. sezonie. Kto wróci w obsadzie?
Za powstanie "Rancza Duttonów" odpowiada Chad Feehan, jednak rozstał się on z serialem jeszcze przed premierą. Wiemy już, że w drugim sezonie zastąpi go Benjamin Cavell, mający w dorobku takie produkcje jak: "Seal Team", "Instytut", "Justified: Bez przebaczenia", "Bastion", "Sneaky Pete", "Homeland", i "Ojciec chrzestny Harlemu". W obsadzie powrócą:
- Kelly Reilly jako Beth Dutton,
- Cole Hauser jako Rip Wheeler,
- Finn Little jako Carter,
- Ed Harris jako Everett McKinney,
- Annette Bening jako Beulah Jackson,
- Juan Pablo Raba jako Joaquin,
- J.R. Villarreal jako Azul,
- Marc Menchaca jako Zachariah,
- Natalie Alyn Lind jako Oreana.
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"Ranczo Duttonów" - o serialu
Z dala od kultowego rancza Yellowstone w sercu dzikiej Montany, Beth i Rip zderzają się z brutalną rzeczywistością w Rio Paloma. Bohaterowie muszą zmierzyć się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, przebaczenie jest chwilowe, a cena za przetrwanie jest naprawdę wysoka. Pierwszy sezon serialu liczy dziewięć odcinków.