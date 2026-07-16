Puchar Europy koszykarek. Z kim zagrają polskie drużyny?

Trudne losowanie wrocławianek

Podczas losowania w Monachium ustalono skład 12 grup Pucharu Europy koszykarek na sezon 2026/27. Koszykarki 1 KS Ślęza Wrocław trafiły do grupy D, gdzie ich rywalem będzie m.in. turecki CIMSA CBK Mersin, obrońca trofeum. Przeciwnikiem wrocławianek będzie także grecki Olympiakos Pireus oraz zespół wyłoniony w kwalifikacjach.

To nie pierwszy raz, kiedy zespół z Dolnego Śląska trafia na bardzo wymagającego przeciwnika. W poprzedniej edycji wrocławianki w fazie grupowej mierzyły się z ówczesnym zdobywcą pucharu, francuskim ESBVA Villeneuve d'Ascq Lille Metropole. Wszystkie polskie drużyny znalazły się w gronie 39 pewnych udziału w rozgrywkach, które rozpoczną się 15 października 2026 roku.

Jakie szanse mają pozostałe ekipy?

Format rozgrywek ponownie zakłada brak podziału geograficznego na konferencje. W fazie grupowej Pucharu Europy wystartuje łącznie 48 drużyn, z czego część dołączy po eliminacjach. Będą to cztery zespoły, które odpadną z kwalifikacji do Euroligi koszykarek (może się tam znaleźć ENEA AZS Politechnika Poznań), oraz pięć z kwalifikacji do samego Pucharu Europy.

W poprzednim sezonie najdalej z polskich drużyn zaszły koszykarki Lotto AZS UMCS Lublin, które odpadły dopiero w ćwierćfinale z francuskim BLMA Montpellier. Zawodniczki MB Zagłębia Sosnowiec zakończyły grę w 1/8 finału, a VBW Gdynia i 1 KS Ślęza Wrocław w 1/16 finału. W finale rozgrywek turecki zespół CIMSA Mersin pokonał grecki Athinaikos.