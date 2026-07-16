Polska mistrzyni świata przed wielkim wyzwaniem! Laura Grzyb znów w klatce KSW

Laura Grzyb ponownie wystąpi w klatce MMA na gali XTB KSW 120 w Gdyni.

Dla zawodniczki będzie to trzeci pojedynek MMA, pierwszy od kiedy w marcu została mistrzynią w boksie.

Przeciwniczka Polki to bardzo doświadczona Brazylijka wywodząca się z brazylijskiego jiu-jitsu.

KSW 120. Przed Polką wielkie wyzwanie

Dla Laury Grzyb to będzie już trzecia walka w klatce KSW, a pierwsza od momentu zdobycia tytułu mistrzyni świata IBO w boksie, co miało miejsce w marcu tego roku. Pięściarka z Polski nie ma na swoim koncie porażki na bokserskim ringu. W MMA, gdzie wygrała do tej pory z Gabrielą Hristeą w swoim debiucie oraz znokautowała Karolinę Vankovą, też może pochwalić się świetnym rekordem. W sobotę na XTB KSW 120 w Gdyni będzie musiała udowodnić swoją wyższość w pojedynku z doświadczoną rywalką.

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Przeciwniczką Polki na XTB KSW 120 będzie Rayla Nascimento z Brazylii. Zawodniczka od 2016 roku walczy w MMA. Na swoim koncie ma już 24 pojedynki, z czego 13 zakończyło się jej wygraną. Nascimento jest posiadaczką brązowego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. W tym sporcie wygrała wiele turniejów. Grzyb, która zderzyła się z parterem dopiero od kiedy zaczęła trenować MMA, ma szansę na pokazanie swoich umiejętności.

Co ciekawe, to nie pierwsza walka Rayli Nascimento z przeciwniczką z Polski. W 2022 roku w Kairze Brazylijka walczyła z Martą Waliczek, a sędziowie orzekli o jej przegranej. Dla Laury Grzyb to z kolei pierwszy raz, gdy zmierzy się z rywalką z tego kraju w MMA. Jak to wpłynie na walkę? Wszystko stanie się jasne już w sobotę podczas gali w Gdyni.

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Oto pełna karta walk KSW 120:

Walka wieczoru:

93 kg: Rafał Haratyk vs. Bartosz Leśko - o pas wagi półciężkiej

Karta główna:

120,2 kg: Augusto Sakai vs. Artur Szpilka

61,2 kg: Sebastian Przybysz vs. Edgars Skrivers

83,9 kg: Laid Zerhouni vs. Bartosz Kurek

77,1 kg: Adam Niedźwiedź vs. Mateusz Pawlik

56,7 kg: Laura Grzyb vs. Rayla Nascimento

93 kg: Ibragim Chuzhigaev vs. Maciej Różański

Karta wstępna: