Narkotyki w Opolu. Policjanci przejęli towar o wartości ponad 2 000 000 zł

Akcja funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Opolu

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu sfinalizowali działania związane ze sprawą narkotykową, nad którą pracowali przez kilkanaście tygodni. Funkcjonariusze pionu kryminalnego doprowadzili do zatrzymania dwóch osób podejrzanych o posiadanie dużej ilości środków odurzających. Zatrzymani mężczyźni są w wieku 24 oraz 32 lat. Mundurowi od dłuższego czasu gromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przeprowadzenie skutecznej realizacji i ujęcie podejrzanych.

Ponad 50 kg nielegalnych substancji trafiło do depozytu

Podczas przeprowadzonych przeszukań policjanci znaleźli znaczne ilości zakazanych substancji ukrytych przez zatrzymanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 48 kg marihuany, niemal 3,5 kg amfetaminy oraz 54 g kokainy. Pobrane próbki trafiły do policyjnego laboratorium, gdzie specjaliści jednoznacznie potwierdzili ich skład. Wstępne szacunki wskazują, że czarnorynkowa wartość przejętego towaru wynosi ponad 2 000 000 zł.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnej jednostki i osadzeni w celi, a następnie usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratury oraz policji sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa zatrzymanym mieszkańcom grozi teraz kara do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a mundurowi zabezpieczyli dowody na potrzeby dalszego postępowania.

Źródło: Policja.pl