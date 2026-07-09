W poprzednim odcinku (974) Poyraz pobił Semiha po odkryciu, że Nana u niego pracuje. Isl zaczęła podejrzewać, że Aynur nie jest lekarką, z kolei Adalet znalazła u dziewczyny drogi prezent od prokuratora i oskarżyła ją o potajemny, wyrachowany romans.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Wielki popis aktorski przed Adalet w 975. odcinku

Aynur i prokurator Sinan decydują się na desperacki krok i odgrywają przed wzburzoną Adalet karczemną awanturę, która ma na celu ostatecznie przekonać kobietę, że nie łączy ich absolutnie żadna bliższa relacja. Plan ponosi jednak sromotną klęskę, gdy chwilę później Adalet przypadkowo podsłuchuje ich niezwykle czułe, pełne autentycznego napięcia słowa i kategorycznie odmawia wiary, że to jedynie zaplanowana maskarada dla zmylenia matki.

Poyraz demaskuje Cansel w 975. odcinku

Równolegle zasztyletowany wątpliwościami Poyraz nabiera coraz większych, uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwej, medycznej przyczyny rzekomego poronienia Cansel i rozpoczyna polowanie na kobietę.

Ibrahim sam sobie wysyła pogróżki w 975. odcinku

Na komisariacie zdesperowany Ibrahim chwyta się ostatniej deski ratunku i zaczyna wysyłać samemu sobie anonimowe, śmiertelne pogróżki, licząc na to, że przerażona wizją jego śmierci Czarna zmięknie i wybaczy mu dawne winy.

10

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 975. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: