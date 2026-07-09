"Panna młoda" odc. 148: streszczenie. Beyza znęca się nad Hancer, a Mukadder wkracza do akcji

NN
2026-07-09 13:37

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to opowieść o młodej kobiecie imieniem Hancer, która bardzo wcześnie została sierotą i musiała nauczyć się walczyć o siebie. By opłacić leczenie swego brata, zgadza się na propozycję bogatej rodziny - zaaranżowane małżeństwo z niejakim Cihanem. To, co miało być zwykłą transakcją zmienia się jednak w wielką miłość. 148. odcinek "Panny młodej" debiutuje w TVP2 w sobotę 18 lipca. Co się w nim wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie.

Portret młodej kobiety o długich, ciemnych włosach i brązowych oczach. O losach Hancer z serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 148. odcinku.

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"Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...?

"Panna młoda" odc. 148 - streszczenie. Emisja 18 lipca 2026

Szczegółowe streszczenie 148. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Hancer chce opłacić wycieczkę szkolną Emira. Kolejne zlecenie okazuje się willą Develioglu, Beyza poniża Hancer. Mukadder usiłuje ratować sytuację. Engin pyta Cihana o znalezioną bransoletkę.

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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Kim jest Hancer z tureckiego hitu "Panna młoda"? Życie Talyi Çelebi może zaskoczyć

Talya Çelebi, Hancer z Panny Młodej
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"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

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