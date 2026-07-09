Pamiętacie Julkę z Pierwszej miłości? Dziewczyna dorosła i bardzo się zmieniła [ZDJĘCIA]

Warto przypomnieć, że Łucja Kawczak dołączyła do ekipy produkcyjnej w 2011 roku, będąc jeszcze małym dzieckiem. Przez dziesięć lat nieprzerwanie grała Julkę, oczko w głowie Marysi, w którą wciela się Aneta Zając, oraz Pawła, którego grał Mikołaj Krawczyk. Zaskakująco dla widzów, w 2021 roku aktorka niespodziewanie opuściła obsadę hitowego serialu, a rolę Julki powierzono Dąbrówce Kruk. Od tego momentu życie Łucji zmieniło się całkowicie, a dziewczyna zredefiniowała swoje cele.

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Rodzinne tradycje aktorskie i serialowe epizody

Interesujące jest to, że rola w popularnej produkcji Polsatu to jedyny punkt w aktorskim CV Łucji. Odejście z „Pierwszej miłości” było równoznaczne z zakończeniem przygody z telewizją. Co ciekawe, zainteresowanie aktorstwem dzieliła z siostrą Matyldą, która jest od niej rok starsza i urodziła się w 2003 roku. Matylda również szukała szczęścia przed kamerami. Zagrała w takich tytułach jak „Galeria”, „Kontriga” i „Straż nocna”. Wystąpiła też w drobnych rolach w „Świecie według Kiepskich” i zagrała gościnnie w serialu z siostrą.

Nowa droga życiowa dawnej gwiazdy Polsatu

Po zakończeniu kariery aktorskiej dawna serialowa Julka całkowicie zniknęła z mediów. Dziewczyna bardzo strzeże swojej prywatności i rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia w internecie. Przez długi czas nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. Dopiero niedawno na jej koncie na Facebooku pojawiło się nowe zdjęcie, z którego wynika, że uczy się w szkole ponadpodstawowej. Opublikowana fotografia udowadnia, że dawna dziecięca gwiazda wyrosła na atrakcyjną młodą kobietę i bardzo zmieniła się przez ostatnie pięć lat od odejścia z serialu.

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