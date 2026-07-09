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Po dramatycznych wydarzeniach, w których Seyran w ostatniej chwili uratowała zamrożonego w chłodni Ferita, a dzieci bezpiecznie wróciły do domu, wydawało się, że rodzina w końcu zazna upragnionego spokoju. Czteroletni przeskok przyniósł upragnioną stabilizację, jednak los przygotował dla bohaterów kolejny cios.
Tesko posadzi rodzinę przed kamerą
Pod nieobecność Ferita atmosfera w rezydencji będzie niezwykle napięta. Niepokój o zdrowie Halisa postanowi rozładować Tesko, który od dłuższego czasu próbuje w pełni zrozumieć skomplikowaną i burzliwą historię swojej rodziny. Chłoppiec uzna, że to idealny moment na nagranie serii szczerych, intymnych wywiadów z poszczególnymi członkami klanu Korhanów. Gdy Tesko włączy kamerę, domownicy niespodziewanie otworzą się przed Tesko. Atmosfera w domu zrobi się przyjazna i niezwykle ciepła.
Halis pilnie potrzebuje operacji
Z zagranicy nadejdą fatalne wieści o nagłym i drastycznym pogorszeniu stanu zdrowia potężnego Halisa. Senior rodu musi przejść natychmiastową, skomplikowaną operację ratującą życie, co zmusi poruszonego Ferita do błyskawicznego spakowania walizek i wylotu do dziadka.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek 13 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 332 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet