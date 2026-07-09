Złoty chłopak, odcinek 332: Tesko kręci film o mrocznych sekretach Korhanów, a Halis przygotowuje się do operacji [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-09 13:26

W 332. odcinku „Złotego chłopaka” nad rezydencją Korhanów znowu zawisną czarne chmury, zmuszając Ferita do nagłego opuszczenia kraju. Gdy nestor rodu, Halis, trafi w krytycznym stanie na stół operacyjny, domownicy zostaną sami ze swoimi lękami. Sytuację postanowi wykorzystać Tesko, który wpadnie na nietypowy pomysł nagrania filmu dokumentalnego o losach bogatej rodziny. Przed obiektywem kamery bliscy Ferita zaczną wyznawać najgłębiej skrywane, bolesne sekrety z przeszłości.

Po dramatycznych wydarzeniach, w których Seyran w ostatniej chwili uratowała zamrożonego w chłodni Ferita, a dzieci bezpiecznie wróciły do domu, wydawało się, że rodzina w końcu zazna upragnionego spokoju. Czteroletni przeskok przyniósł upragnioną stabilizację, jednak los przygotował dla bohaterów kolejny cios.

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Tesko posadzi rodzinę przed kamerą

Pod nieobecność Ferita atmosfera w rezydencji będzie niezwykle napięta. Niepokój o zdrowie Halisa postanowi rozładować Tesko, który od dłuższego czasu próbuje w pełni zrozumieć skomplikowaną i burzliwą historię swojej rodziny. Chłoppiec uzna, że to idealny moment na nagranie serii szczerych, intymnych wywiadów z poszczególnymi członkami klanu Korhanów. Gdy Tesko włączy kamerę, domownicy niespodziewanie otworzą się przed Tesko. Atmosfera w domu zrobi się przyjazna i niezwykle ciepła.

Halis pilnie potrzebuje operacji

Z zagranicy nadejdą fatalne wieści o nagłym i drastycznym pogorszeniu stanu zdrowia potężnego Halisa. Senior rodu musi przejść natychmiastową, skomplikowaną operację ratującą życie, co zmusi poruszonego Ferita do błyskawicznego spakowania walizek i wylotu do dziadka.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek 13 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 332 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Tesko w niebieskiej bluzie przy małej kamerze. O filmie dokumentalnym o rodzinie Korhanów przeczytasz na Eska.
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