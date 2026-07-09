Po dramatycznych wydarzeniach, w których Seyran w ostatniej chwili uratowała zamrożonego w chłodni Ferita, a dzieci bezpiecznie wróciły do domu, wydawało się, że rodzina w końcu zazna upragnionego spokoju. Czteroletni przeskok przyniósł upragnioną stabilizację, jednak los przygotował dla bohaterów kolejny cios.

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Tesko posadzi rodzinę przed kamerą

Pod nieobecność Ferita atmosfera w rezydencji będzie niezwykle napięta. Niepokój o zdrowie Halisa postanowi rozładować Tesko, który od dłuższego czasu próbuje w pełni zrozumieć skomplikowaną i burzliwą historię swojej rodziny. Chłoppiec uzna, że to idealny moment na nagranie serii szczerych, intymnych wywiadów z poszczególnymi członkami klanu Korhanów. Gdy Tesko włączy kamerę, domownicy niespodziewanie otworzą się przed Tesko. Atmosfera w domu zrobi się przyjazna i niezwykle ciepła.

Halis pilnie potrzebuje operacji

Z zagranicy nadejdą fatalne wieści o nagłym i drastycznym pogorszeniu stanu zdrowia potężnego Halisa. Senior rodu musi przejść natychmiastową, skomplikowaną operację ratującą życie, co zmusi poruszonego Ferita do błyskawicznego spakowania walizek i wylotu do dziadka.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w poniedziałek 13 lipca 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 332 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet

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