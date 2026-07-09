Na Wspólnej, odcinek 4257: Julia umówi się ze starszym od siebie mężczyzną. Dziewczyna wpakuje się w kłopoty? [ZDJĘCIA]

Dziewczyna ma na swoim koncie serię kradzieży, oszustw i manipulacji, które zaprezentowano w poprzednich odsłonach produkcji. Kiedy jej mały brat trafił do szpitala, nastolatka bez mrugnięcia okiem okradała bliskich, a później zaczęła zastawiać sprzęt elektroniczny w lombardzie. Rodzina ostatecznie przejrzała na oczy i ojciec z macochą zaczęli wyciągać wobec niej surowe konsekwencje. Pozbawiona dostępu do jakiejkolwiek gotówki i przyparta do muru dziewczyna zdecydowała się na radykalne kroki.

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Julia z „Na Wspólnej” brnie w kłamstwa i okrada własną babcię

Wcześniej nastolatka bez żadnych skrupułów zabrała pieniądze własnej babci, a całą winę zrzuciła na Maćka. Kłamstwo szybko jednak wyszło na jaw, a prośby o kolejne pożyczki spotkały się ze stanowczą odmową. Pomocną dłoń wycofał również Leon, który od razu zorientował się w prawdziwych intencjach dziewczyny i nie zamierzał finansować jej nałogu.

Krótkotrwałym sukcesem okazało się ukrycie środków odurzających przed macochą wracającą z placówki medycznej oraz udawanie, że rozłożone w pokoju podręczniki służą edukacji. Chwilę później sąsiedzi zgłosili uciążliwe hałasy, a alarmujący telefon od szkolnej wychowawczyni zmusił całą rodzinę do podjęcia zdecydowanych działań.

Na Wspólnej odcinek 4257. Córka Igora w łapach podejrzanego mężczyzny

Z ujawnionych zdjęć z planu 4257. odcinka wynika, że nastolatka uda się na spotkanie w zalesione, ustronne miejsce. Będzie tam na nią czekał starszy od niej mężczyzna w czapce z daszkiem i sportowej kurtce. Fotografie jasno pokazują, że nieznajomy osacza przerażoną dziewczynę i mocno chwyta ją za ramię. Zdesperowana Julia sama naraża się na olbrzymie niebezpieczeństwo. Kim jest tajemniczy mężczyzna i co chce od Julki?

Mroczne wątki w „Na Wspólnej”. Widzowie pamiętają postać Jacka Fileckiego

Widzowie doskonale pamiętają gościnny występ Henryka Simona, który zagrał Jacka Fileckiego. Jego historia, pokazywana w okolicach 3212. epizodu, trzymała w ogromnym napięciu, koncentrując się na makabrycznej tajemnicy wokół morderstwa jego żony. Obecne perypetie Julii gwarantują odbiorcom równie silne emocje przed telewizorami.

Kiedy i gdzie oglądać 4257. odcinek serialu „Na Wspólnej”?

4257. odcinek produkcji zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia. Standardowo losy ulubionych bohaterów można śledzić od poniedziałku do czwartku na antenie stacji TVN o godzinie 20:15. Zdecydowanie warto czekać na kolejne premiery, ponieważ rozwijająca się historia uzależnionej Julii gwarantuje widzom potężną dawkę telewizyjnych emocji.

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