Sytuacja Nany była beznadziejna. Przed deportacją z kraju w ostatniej chwili uratował ją Poyraz, proponując małżeństwo. Choć Nana bardzo długo zwlekała z wyjawieniem prawdy, obawiając się reakcji niechętnej jej Cennet, sekret wyszedł na jaw, gdy z kieszeni Poyraza wypadły obrączki, a prawda o ślubie zszokowała całą rodzinę.

Cennet, która jako synową widziała Sibel, kategorycznie odmówiła zaakceptowania Nany. Posunęła się nawet do symulowania ciężkiej choroby, by wymusić na synu obietnicę rozwodu. Z kolei Cansel, napędzana chorobliwą niechęcią, postawiła sobie za punkt honoru udowodnienie, że to małżeństwo to jedynie fikcja i formalność.

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Cansel przyłapana na gorącym uczynku

W 963. odcinku „Dziedzictwa” determinacja Cansel przekroczy wszelkie granice przyzwoitości. Kobieta posunie się do obrzydliwej intrygi – postanowi potajemnie nagrać prywatne rozmowy Nany i Poyraza w ich sypialni, licząc na to, że zdobędzie twardy dowód na fikcyjność ich związku.

Jej plan spali jednak na panewce. Nowożeńcy szybko odkryją, że są podsłuchiwani. Gdy Poyraz dowie się, do czego zdolna jest Cansel, wpadnie w furię. Nie zamierza załatwiać sprawy polubownie – wściekły mężczyzna bezwzględnie zbeszta i upokorzy Cansel na oczach wszystkich domowników! Dla intrygantki, która liczyła na triumf, będzie to potężny i niezwykle bolesny cios.

Szokujący gest Poyraza

Aby ostatecznie uciąć plotki i rozwiać wszelkie wątpliwości rodziny, Poyraz zdecyduje się na kolejny, spektakularny krok. Przy wszystkich wręczy Nanie przepiękny, drogocenny naszyjnik. Gest ten zrobi ogromne wrażenie na bliskich, ale najbardziej zdumiona będzie... sama Nana. Kobieta z zapartym tchem będzie obserwować, jak przekonujący w roli zakochanego męża potrafi być Poyraz.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 963. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: