Relacje Nany i Poyraza od początku były wystawione na ciężką próbę, odkąd mężczyzna uratował ją przed gangsterem Trucizną i przyjął pod dach razem z małym Yusufem. Choć między parą zaczęło rodzić się uczucie, matka Poyraza, Cennet, oraz jego siostra Cansel od początku okazywały dziewczynie jawną wrogość. Sytuacja stała się krytyczna, gdy w 957. odcinku przez donos Sibel Nanie groziła deportacja. Choć w 959. odcinku Poyraz uratował ją, biorąc z nią ślub, kobieta w 960. odcinku wciąż bała się wyjawić prawdę despotycznej teściowej. Wszystko wydało się w 961. odcinku podczas urodzin Sibel, gdy z kieszeni Poyraza wypadły obrączki. Szok rodziny był ogromny, a Cansel i Sibel, podejrzewając małżeństwo dla formalności, natychmiast zaczęły knuć, jak zniszczyć ten niespodziewany związek.

Cennet nie chce Nany za synową. Kipi z nienawiści w 962. odcinku

W najnowszym, 962. odcinku „Dziedzictwa” wojenny topór między synową a teściową zostanie naostrzony do granic możliwości. Cennet, która za wszelką cenę widzi u boku swojego syna wyłącznie Sibel, nie zamierza pogodzić się z faktem, że Nana oficjalnie stała się częścią jej rodziny. Ponieważ dotychczasowe docinki i dawanie dziewczynie do zrozumienia, że jest niechcianym gościem nie przyniosły rezultatu, starsza kobieta postanowi wytoczyć najcięższe działa. Z pomocą przyjdą jej Cansel i Sibel, które bez skrupułów podsycą atmosferę nienawiści.

Cennet gra na uczuciach syna w 962. odcinku

Cennet ucieknie się do makabrycznej i niezwykle wyrachowanej gry – zacznie symulować nagłe, drastyczne pogorszenie stanu zdrowia i śmiertelną chorobę. Udając, że jej dni są policzone, spróbuje grać na uczuciach i sumieniu syna, bezwzględnie żądając od niego obietnicy, że natychmiast rozwiedzie się z Naną. Poyraz znajdzie się w potwornym potrzasku między miłością a rzekomym, ostatnim życzeniem umierającej matki. Czy zakochany mężczyzna przejrzy perfidną grę Cennet, zanim podpisze papiery rozwodowe? Jak na ten dramatyczny szantaż zareaguje Nana i czy zdecyduje się dobrowolnie odejść, by ratować zdrowie kobiety?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 962. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: