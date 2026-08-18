Pierwsza miłość. Julita wyleci z We-Med. Ojciec Florka zdemaskuje jej kłamstwa!

Koniec Julity w klinice We-Med. Intryga w serialu "Pierwsza miłość" wyjdzie na jaw

Minione tygodnie okazały się dla Julity niezwykle trudne do zniesienia. Lekarka wspólnie z Florianem postanowiła oszukać Marcina Kochańskiego, wmawiając mu gorące uczucie między nimi, jednak cała mistyfikacja szybko wymknęła się spod kontroli. Początkowy plan ratowania kariery zawodowej przyniósł bohaterom wyłącznie gigantyczne problemy i nieoczekiwane komplikacje. Sprawy nabiorą fatalnego obrotu, kiedy Kochański ostatecznie przejrzy na oczy i zdemaskuje kłamców. Ostra konfrontacja z niezwykle wpływowym lekarzem uświadomi młodej kobiecie, że kontynuowanie kariery w placówce We-Med jest już całkowicie wykluczone.

Zanim jednak zapadną ostateczne decyzje, w klinice zapanuje ogromny chaos spowodowany zupełnie innymi wydarzeniami. W 4238 odcinku "Pierwszej miłości" do placówki medycznej masowo zaczną zgłaszać się uczestnicy wesela cierpiący na poważne objawy ostrego zatrucia. W samym środku tego gigantycznego zamieszania Radek skupi całą swoją uwagę na chorej Mai, otaczając ją opieką. Z kolei zdesperowana Julita będzie musiała samotnie przełknąć gorzką pigułkę i zmierzyć się z nieuniknionymi konsekwencjami swoich wcześniejszych wyborów.

Julita pożegna się z We-Med. Radek wybaczy byłej partnerce w "Pierwszej miłości"

Ostateczne rozstrzygnięcia nastąpią w 4241 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy to Julita podejmie radykalne kroki. Lekarka odbierze wszystkie niezbędne dokumenty i definitywnie pożegna się z załogą kliniki We-Med. Wielu widzów mogłoby spodziewać się wybuchowej awantury na odchodne, ale scenarzyści przygotowali zdecydowanie spokojniejszy rozwój wypadków. Kobieta natknie się na Radka, z którym łączy ją niezwykle bolesna i skomplikowana historia. Byli partnerzy stanowili zgraną parę, dopóki Julita nie dopuściła się zdrady z Florkiem, co zniszczyło ich związek. Mimo ogromnego żalu i wzajemnych nieporozumień, bohaterowie postanowią odkreślić przeszłość grubą kreską. Na sam koniec byli kochankowie wpadną sobie w ramiona na znak ostatecznego pojednania i zamknięcia pewnego rozdziału w ich życiu. Niestety, ten czuły gest przypadkowo zaobserwuje z boku Maja.

Nowe odcinki "Pierwszej miłości". Maja źle zinterpretuje pożegnanie Julity i Radka

Maja nie będzie miała bladego pojęcia o prawdziwym charakterze i kontekście rozmowy, jaką odbyli byli partnerzy. Gdy zauważy Radka mocno przytulającego Julitę, natychmiast wysnuje całkowicie błędne, krzywdzące wnioski z całej tej sytuacji. Pechowy splot wydarzeń nastąpi dokładnie w tym momencie, w którym kobieta zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w codziennym życiu mężczyzny. Zatem zwalniana Julita po raz kolejny zupełnie nieświadomie namiesza w relacji rozwijającej się między Radkiem a Mają. Z pozoru całkowicie niewinne i koleżeńskie pożegnanie stanie się zapalnikiem do poważnego nieporozumienia. Bohaterka opuści wprawdzie mury kliniki na dobre, ale jej burzliwa historia z Radkiem wciąż będzie dawała o sobie znać.

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