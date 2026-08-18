M jak miłość. Żenująca wpadka Joanny i Rogowskiego. Nakryje ich kolega z pracy

Joanna i Rogowski z M jak miłość w niezręcznej sytuacji

Finał poprzedniego sezonu popularnej produkcji obfitował w zaskakujące zwroty akcji. Widzowie mogli zobaczyć, jak Dobrzańska szczerze wyznaje miłość Arturowi, a ten odwzajemnia jej uczucia. Mąż Marysi początkowo przelęknie się konsekwencji swoich czynów, jednak trudno zaprzeczyć, że zdradził żonę. Udał się do mieszkania znajomej, gdzie otwarcie mówił o miłości i zniknął z nią w zaciszu domowym. Mimo tych zawirowań oboje muszą wrócić do codziennych obowiązków. Podczas kolejnego dyżuru w placówce medycznej w Gródku rozegra się bardzo niezręczna scena, którą na własne oczy zobaczy znajomy Artura z pracy.

Znajomy Rogowskiego będzie świadkiem nietypowej sceny w nowym sezonie M jak miłość

Najpierw do współpracownika dotrą niespodziewane wieści o tym, że Rogowski złożył wypowiedzenie i planuje odejść z pracy. Artur szybko przytaknie i potwierdzi te rewelacje. Taki obrót spraw od razu wyda się koledze bardzo podejrzany, ponieważ lekarz wcześniej nie zdradzał chęci rezygnacji ze stanowiska.

– Artur, co się dzieje? Słyszałem jakieś plotki, że od nas odchodzisz?

– To nie plotki. Właśnie złożyłem wypowiedzenie

– Serio? Ale dlaczego? Coś się stało?

Jak donosi serwis swiatseriali.interia.pl, ciekawy znajomy nie zdąży drążyć tematu, bo właśnie w tym momencie do mężczyzn zbliży się Joanna, co całkowicie odbierze mowę Rogowskiemu.

Czy prawda o romansie w M jak miłość wyjdzie na jaw?

Na korytarzu dojdzie do bardzo dziwnej konwersacji pomiędzy Arturem a Joanną, a całą sytuację bacznie będzie obserwował wspomniany lekarz. Z zachowania pary łatwo będzie wywnioskować, że coś ich łączy i z pewnością nie są to tylko zwykłe relacje na gruncie zawodowym.

– Dzień dobry

– Dzień dobry...

– Artur? Halo? Powiesz mi w końcu, co się dzieje? Dlaczego od nas odchodzisz?

Wszystko wskazuje na to, że kolega ze szpitala szybko połączy fakty, domyślając się prawdy o ich zażyłości. To wydarzenie może okazać się punktem zwrotnym w burzliwej relacji Rogowskiego i Dobrzańskiej. Choć Artur zrezygnuje z posady w placówce, ich drogi najprawdopodobniej znów się skrzyżują. Z kolei Marysia zacznie nabierać coraz większych podejrzeń i niebawem odkryje szokujące fakty na temat podwójnego życia swojego męża.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!