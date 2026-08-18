Pierwsza miłość. Kinga ofiarą portalu plotkarskiego. Zniszczą jej reputację w nowym sezonie?

Medialna burza wokół Kingi w "Pierwszej miłości" po wakacjach

W 4238. odcinku "Pierwszej miłości" uwaga otoczenia skupi się na Kindze, która trafi na języki po opublikowaniu krzywdzącego artykułu w sieci. Kobieta od dawna zmaga się z ogromnymi trudnościami w życiu osobistym, na czele z zakończeniem związku z Jankiem, a teraz jej problemy zostaną wystawione na widok publiczny.

Publikacja portalu plotkarskiego ukaże Kingę w wyjątkowo niekorzystnym świetle, co dla próbującej stanąć na nogi kobiety będzie dotkliwym ciosem. Tomek szybko odkryje, że za medialnym szumem wokół jego matki stoi Jolka, która maczała palce w powstaniu artykułu.

Tomek nie wytrzyma. Pokłóci się z Jolką na całego

Jeszcze przed wyjściem na jaw prawdy o publikacji, Tomek i Jolka mocno posprzeczają się o paletę cieni i domowe reguły. Szybko okaże się, że poranna scysja była tylko przedsmakiem prawdziwej awantury, która wybuchnie, gdy chłopak pozna rolę Jolki w medialnym ataku na jego matkę.

Zainteresowanie prasy spadnie na Kingę w najgorszym możliwym momencie. Kobieta wciąż próbuje poradzić sobie ze śmiercią malutkiej Jaśminki, rozstaniem z Jankiem i aferą wokół Lilki, dlatego ten niespodziewany rozgłos będzie dla niej niezwykle wyczerpujący.

Kinga i Janek jeszcze raz zmierzą się z przeszłością

W nowym sezonie "Pierwszej miłości" minie dokładnie rok od tragicznej śmierci Jaśminki. Dziewczynka zmarła wkrótce po narodzinach z powodu poważnej wady genetycznej, co na zawsze zmieniło życie Kingi i Janka.

Byli partnerzy spotkają się przy grobie zmarłej córki w 4237. odcinku. Choć ich małżeństwo zmierza ku końcowi, trudne wspomnienia na moment znów połączą dawnych zakochanych, dla których utrata dziecka stała się początkiem końca związku.

Na Janka spadnie też kolejna rewelacja. Badania genetyczne potwierdzą, że nie jest on biologicznym ojcem Poli. Kłamstwa Lilki zostaną ostatecznie zdemaskowane, co z pewnością nie ułatwi Kindze powrotu do równowagi w nadchodzących tygodniach.

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