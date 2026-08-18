Panna młoda, odcinek 178: Melih wkroczy między Hancer i Cihana, kiedy nakryje ich razem - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 178. Cihan odwozi Hancer do rezydencji

W 178. odcinku "Panna młoda" Hancer oraz Cihan opuszczą szpital po wyczerpującym wydarzeniu związanym z wypadkiem drogowym i udadzą się z powrotem do posiadłości Develioglu. Biznesmen postanowi powierzyć opiekę nad ranną Silą swojemu znajomemu Enginowi, chcąc zapewnić poszkodowanej wsparcie w tych trudnych chwilach. Nocą Hancer przegapi swój autobus, a jej smartfon odmówi posłuszeństwa. Cihan stanowczo zabroni jej wędrować po mieście w ciąży. Wycieńczona i zmagająca się z olbrzymim stresem kobieta, nie będzie miała siły na samotny powrót do niewielkiego domku położonego na terenie jego majątku.

14

Melih przyłapuje Cihana i Hancer w 178. odcinku "Panna młoda"

Pomimo oporów Hancer, w 178. odcinku serialu Cihan wsadzi ją do swojego samochodu. Żadne z nich nie będzie miało świadomości, że znajdują się pod baczną obserwacją. Z okna dostrzeże ich Melih, czujnie monitorujący każdy ruch swojej żony. I to mimo faktu, że doskonale zdaje sobie sprawę, iż ich małżeństwo było jedynie przykrywką, mającą na celu uświadomienie Cihanowi, że ojcostwo dziecka to nie jego sprawa.

Wyczerpanie fizyczne da o sobie znać w najgorszym momencie, a nieszczęśliwe stąpnięcie doprowadzi do bolesnego skręcenia kostki. Były mąż, w trosce o nią i jej nienarodzone dziecko, błyskawicznie zainterweniuje, chroniąc kobietę przed upadkiem.

– Nie obciążaj tej nogi...

– Cihan z czułością dotknie zranionego miejsca.

– Nic mi nie jest. Po prostu skręciłam kostkę

– odpowie, wyraźnie zmieszana zachowaniem byłego partnera.

– Boli cię?

– dopyta troskliwie biznesmen.

– Pójdę sama...

– rzuci chłodno.

– Pomogę ci...

– nie ustąpi Cihan.

– Dam sobie radę...

– Gdy tylko to wypowie, nagle zjawi się wkurzony Melih. Sytuacja błyskawicznie stanie się bardzo napięta, a Cihan w porywie złości zaciśnie pięści z powodu intruza, który wtrącił się między nich.

– Hancer! Oprzyj się na mnie

– zakomunikuje Melih. Udzieli jej wsparcia i odprowadzi w stronę starego budynku. Z kolei Cihan wróci do Beyzy, gdzie po raz kolejny będzie musiał tłumaczyć się z nocnego przebywania w pobliżu Hancer.

Następnego dnia o poranku, w 178. odcinku "Panna młoda", Hancer wytłumaczy Melihowi całą sytuację, przedstawiając powody wspólnego powrotu. Skrupulatnie opisze mu detale nocnego wypadku, w którym ucierpiała "przypadkowa" ofiara. Kobieta zaręczy również męża, że zachowa pełną szczerość i nigdy go nie zawiedzie w zaufaniu.