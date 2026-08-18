Panna młoda, odcinek 178: Melih wkroczy między Hancer i Cihana, kiedy nakryje ich razem - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-08-18 18:14

W 178. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda" widzowie będą świadkami powrotu Hancer i Cihana w samym środku nocy. Domownicy szybko zwrócą uwagę na ich nieoczekiwane pojawienie się w rezydencji, nie zdając sobie sprawy z faktu, że oboje właśnie wrócili ze szpitala po tragicznym wypadku. To jednak nie koniec dramatów. Gdy wyczerpana Hancer nabawi się bolesnej kontuzji, Cihan pospieszy jej na ratunek. Zdarzenie to rozegra się na oczach zszokowanego Meliha.

Cihan z serialu Panna młoda patrzy z powagą przed siebie. O losach bohaterów w 178 odcinku przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Panna młoda odc. 178. Melih

"Panna młoda" odcinek 178. Cihan odwozi Hancer do rezydencji

W 178. odcinku "Panna młoda" Hancer oraz Cihan opuszczą szpital po wyczerpującym wydarzeniu związanym z wypadkiem drogowym i udadzą się z powrotem do posiadłości Develioglu. Biznesmen postanowi powierzyć opiekę nad ranną Silą swojemu znajomemu Enginowi, chcąc zapewnić poszkodowanej wsparcie w tych trudnych chwilach. Nocą Hancer przegapi swój autobus, a jej smartfon odmówi posłuszeństwa. Cihan stanowczo zabroni jej wędrować po mieście w ciąży. Wycieńczona i zmagająca się z olbrzymim stresem kobieta, nie będzie miała siły na samotny powrót do niewielkiego domku położonego na terenie jego majątku.

Panna młoda, odcinek 178: Ciężarna Hancer ranna po wypadku! Melih zobaczy, jak Cihan jej pomaga - ZDJĘCIA
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Melih przyłapuje Cihana i Hancer w 178. odcinku "Panna młoda"

Pomimo oporów Hancer, w 178. odcinku serialu Cihan wsadzi ją do swojego samochodu. Żadne z nich nie będzie miało świadomości, że znajdują się pod baczną obserwacją. Z okna dostrzeże ich Melih, czujnie monitorujący każdy ruch swojej żony. I to mimo faktu, że doskonale zdaje sobie sprawę, iż ich małżeństwo było jedynie przykrywką, mającą na celu uświadomienie Cihanowi, że ojcostwo dziecka to nie jego sprawa.

Wyczerpanie fizyczne da o sobie znać w najgorszym momencie, a nieszczęśliwe stąpnięcie doprowadzi do bolesnego skręcenia kostki. Były mąż, w trosce o nią i jej nienarodzone dziecko, błyskawicznie zainterweniuje, chroniąc kobietę przed upadkiem.

– Nie obciążaj tej nogi...

– Cihan z czułością dotknie zranionego miejsca.

– Nic mi nie jest. Po prostu skręciłam kostkę

– odpowie, wyraźnie zmieszana zachowaniem byłego partnera.

– Boli cię?

– dopyta troskliwie biznesmen.

– Pójdę sama...

– rzuci chłodno.

– Pomogę ci...

– nie ustąpi Cihan.

– Dam sobie radę...

Gdy tylko to wypowie, nagle zjawi się wkurzony Melih. Sytuacja błyskawicznie stanie się bardzo napięta, a Cihan w porywie złości zaciśnie pięści z powodu intruza, który wtrącił się między nich.

– Hancer! Oprzyj się na mnie

– zakomunikuje Melih. Udzieli jej wsparcia i odprowadzi w stronę starego budynku. Z kolei Cihan wróci do Beyzy, gdzie po raz kolejny będzie musiał tłumaczyć się z nocnego przebywania w pobliżu Hancer.

Następnego dnia o poranku, w 178. odcinku "Panna młoda", Hancer wytłumaczy Melihowi całą sytuację, przedstawiając powody wspólnego powrotu. Skrupulatnie opisze mu detale nocnego wypadku, w którym ucierpiała "przypadkowa" ofiara. Kobieta zaręczy również męża, że zachowa pełną szczerość i nigdy go nie zawiedzie w zaufaniu.

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