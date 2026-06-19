Dziedzictwo, odcinek 954: Cansel i Semih zabiją Sahina? Podmienią mu leki - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 954 - sobota, 20.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 954 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zacznie strzec męża, gdy ten zacznie odzyskiwać wspomnienia z dnia wypadku. Tym bardziej, że w każdej chwili będzie mógł przypomnieć sobie, że to Semih tak go urządził, aby ten nie zdradził o nich prawdy. I ta myśl nie da jej spokoju. Do tego stopnia, że wraz z bratem postanowi działać, aby nie doszło do najgorszego.

- Przypomniał sobie coś? - spyta ją Semih.

- Nie, ale siedzę jak na szpilkach. W każdej chwili pamięć może mu wrócić. Wymyśliłeś coś? - zainteresuje się Cansel.

Ale na jej szczęście w 954 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih znajdzie na to rozwiązanie. I to mniej drastyczne niż wcześniej, gdy w ogóle chciał pozbyć się jeszcze nieprzytomnego Sahina, co spotkało się już ze stanowczą reakcją jego siostry, bo przecież chodziło o jej męża.

Semih podsunie Cansel drastyczne rozwiązanie w 954 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 954 odcinku serialu "Dziedzictwo" bez uszczerbku na zdrowiu Sahina i tak się nie obędzie. Wszystko przez to, że inaczej nie będą w stanie zahamować odzyskiwania przez niego pamięci, jeśli będą chcieli dłużej utrzymać go przy życiu.

- Rozmawiałem ze znajomym farmaceutą. Powiedział, żeby podawać mu puste kapsułki, zamiast leków na Parkinsona. Jeśli nie będzie ich przyjmował, przestanie jasno myśleć - zasugeruje jej brat.

- Ale wtedy choroba się nasili - zauważy jego siostra.

Ale w 954 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie będzie wyboru, w czym Semih spróbuje uświadomić Cansel. Brat każe siostrze wybierać, mimo, że tak naprawdę w ich sytuacji dobra będzie wyłącznie jedna droga.

- Musisz się zdecydować. Albo twój mąż odzyska pamięć i nas pogrąży, albo jego stan się pogorszy, ale ty będziesz mogła być z nim przez cały czas - Semih postawi sprawę jasno.

Cansel wybierze siebie i brata i poświęci męża w 954 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I choć w 954 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel nie od razu odpowie, to jednak ostatecznie zdecyduje się na na drugą opcję. Żona zabierze tabletki Sahinowi i faktycznie usunie z nich zawartość w łazience. Tyle tylko, że w pośpiechu kilka zgubi, co z przerażeniem odkryje Nazli.

W 954 odcinku serialu "Dziedzictwo" siostra Sahina od razu postanowi to z nią wyjaśnić. Tyle tylko, że Cansel tak ją zbajeruje, że Nazli zrobi się jej żal, bo kobieta okłamie ją, że to jej leki. I przez to przestanie ją już podejrzewać, a ona będzie mogła spokojnie działać i podawać mężowi puste tabletki! Czy w końcu doprowadzi przez to do śmierci męża? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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