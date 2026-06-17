Dziedzictwo, odcinek 952: Przełom w relacji Nany i Cennet! Po wypadku Sahina wszystko się zmieni - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 952 - czwartek, 18.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 952 odcinku serialu "Dziedzictwo" poszkodowany Sahin po odzyskaniu przytomności w końcu opuści szpital i wróci do domu. Tyle tylko, że na wózku inwalidzkim, bo nie będzie w stanie sam się poruszać, co ogromnie go dobije. Do tego stopnia, że zacznie się użalać przed matką, ale ona zrobi wszystko, aby podtrzymać go na duchu. Mimo iż tak naprawdę sama będzie bliska ku rozpaczy. Ale przy synu postanowi za wszelką cenę tego nie pokazać.

Jednak, gdy w 952 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz i Semih pójdą wnieść Sahina na górę, a Cansel ruszy za nimi, to i Cennet w końcu nie wytrzyma i pęknie. Seniorka zacznie szlochać wniebogłosy, po czym załamana i zrozpaczona pójdzie usiąść na kanapę.

- Moje biedne dziecko. Czemu go to spotyka? Boże ześlij mu zdrowie - zacznie błagać go Cennet.

Cennet wybierze Nanę, a nie Sibel w 952 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 952 odcinku serialu "Dziedzictwo" do seniorki dosiądzie się Sibel która złoży jej swoje kondolencje i dość nieudolnie zacznie ją pocieszać. Świadkiem tej sceny będzie Nana, która bez wahania od razu do nich dołączy i już w zupełnie innych słowach spróbuje podnieść Cennet na duchu, co akurat jej się uda.

- Przykro mi, ale chyba najważniejsze, że żyje - powie jej Sibel.

- Musi być pani cierpliwa. Teraz jest załamany. Nie może się z tym pogodzić. Czas najlepszy lekarz. Cierpliwości, będzie potem silniejszy niż dawniej. Wszystko się ułoży - zacznie zapewniać ją Nana, trzymając ją za ręce.

Wtedy w 952 odcinku serialu "Dziedzictwo" stanie się coś, czego chyba nikt nie będzie podejrzewał. Wszystko przez to, że słowa wsparcia Nany tak poruszą Cennet, że odwzajemni ona jej uścisk, czym kompletnie zszokuje nie tylko ją, ale i Sibel, która spojrzy na nie z wyraźną zazdrością. Tym bardziej, że do tej pory seniorka była zdecydowanie po jej stronie, a teraz zrobi taki zwrot w kierunku jej rywalki w walce o serce Poyraza.

Matka Poyraza przejdzie na stronę Maryam w 952 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Szczególnie, że w 952 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana mimo szoku nie puści jej ręki i pozwoli, aby wszystko dalej naturalnie się toczyło. I w efekcie, to Cennet w końcu zabierze dłoń, ale to wcale nie uspokoi Sibel.

Czy w 952 odcinku serialu "Dziedzictwo" dziewczyna faktycznie będzie miała, czym się martwić? Czy Cennet na dobre przejdzie na stronę Nany? A może będzie to jedynie chwila słabości? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki!

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