Dziedzictwo, odcinek 953: Panika Cansel! Sahin zacznie odzyskiwać pamięć - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 953 - piątek, 19.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 953 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel postanowi zadbać o swojego męża po wypadku, do którego doszło, gdy jej brat go uderzył, w efekcie czego Sahin upadł na podłogę, uderzając się w głowę i przez to zapadł w śpiączkę i stracił pamięć. Tym bardziej, że dzięki temu nie będzie pamiętał o tym, że to właśnie jego żona wydała Nanę i Yusufa Truciźnie, a jej brat podrzucił narkotyki Poyrazowi.

W 953 odcinku serialu "Dziedzictwo" żona Sahina przygotuje dla niego jego ulubione danie, a nawet dołączy do niego kwiatka, co niestety nie będzie złym pomysłem. Wszystko przez to, że jego widok sprawi, że mężczyzna powoli zacznie odzyskiwać wspomnienia, gdyż wróci pamięcią do dnia wypadku, gdy przyszedł do salonu żony z kwiatami.

- Są nawet kwiatki... - powie Sahin, po czym doda - Cansel, coś sobie przypomniałem.

- Co takiego? - dopyta go żona.

- W dniu wypadku przyniosłem ci kwiaty? - odpowie pytaniem na pytanie jej mąż.

Sahin zacznie przypominać sobie dzień wypadku w 953 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wówczas w 953 odcinku serialu "Dziedzictwo" w oczach Cansel pojawi się panika, gdy Sahin jednak zacznie odzyskiwać pierwsze wspomnienia. Zwłaszcza, gdy mąż uświadomi ją, że to dopiero początek, przez co jego żona już w ogóle zacznie się bać, gdyż zda sobie sprawę, że w tej sytuacji prędzej czy później wszystko sobie przypomni!

- Tak, pamiętasz? Lekarze mówili, że pamięć nie wróci - zauważy Cansel.

- A jednak wraca. Przypomnę sobie też inne rzeczy - powie radośnie Sahin.

W tym momencie w 953 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zacznie robić dobrą miną do złej gry i nie da nic po sobie poznać. Ale równocześnie zrozumie, że w tej sytuacji czas będzie działał na jej niekorzyść, dlatego czym prędzej postanowi działać.

- Tak, kochanie. Bardzo się cieszę...Wybacz, muszę rozwiesić pranie - okłamie go żona, po czym wyjdzie.

Cansel obmyśli z Semihem plan działania przeciwko Sahinowi w 953 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 953 odcinku serialu "Dziedzictwo" wcale nie po to, aby rozwieść pranie, tylko jak najprędzej zadzwonić do Semiha i o wszystkim mu opowiedzieć. A przede wszystkim, aby ustalić, co dalej robić!

- Semih, gdzie jesteś? - spyta go siostra.

- Kazałeś mi się trzymać z daleka od kłopotów. A co? - odwzajemni jej się brat.

- Sahin pamięta, że przyszedł do salonu z kwiatami. Przypomni sobie też, że to ty go uderzyłeś. Co robimy? - zrelacjonuje mu Cansel.

Czy w 953 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel jednak przystanie na chory plan brata i zleci mu pozbycie się męża, aby tylko prawda nie wyszła na jaw? A może wezmą się za niego w mniej inwazyjny sposób? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

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