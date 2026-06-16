Dziedzictwo, odcinek 950: Podła Cansel zrobi z siebie ofiarę po wypadku Sahina! Taką scenkę odegra przed Poyrazem - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 950 - wtorek, 16.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 950 odcinku serialu "Dziedzictwo" nieprzytomny i ranny Sahin wyląduje w szpitalu, a lekarze wprowadzą go w stan śpiączki farmakologicznej. Tym bardziej, że uderzenie przez Semiha okaże się tak silne, że w ogóle nie będzie wiadomo, czy mąż Cansel przeżyje, a jeśli nawet, to co dalej będzie z jego głową, w którą naprawdę mocno oberwie.

Oczywiście, w 950 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel nie przejdzie obok tego obojętnie i nie zdoła ukryć swoich emocji. Szczególnie, gdy zobaczy, jak przeżywa to Cennet, w której sytuacji ona sama także będzie mogła się postawić, bo będzie tu przecież chodzić o jej męża, a ojca jej dziecka. Ciężarna nie zdoła wytrzymać tego napięcia, dlatego wyjdzie na zewnątrz, aby nieco ochłonąć. Ale nie będzie w stanie!

Wściekła Cansel zaatakuje Semiha w 950 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wszystko przez to, że w 950 odcinku serialu "Dziedzictwo" prędko dołączy do niej i Semih, który zareaguje na wszystko tak, jak gdyby nic się nie stało. Wówczas Cansel wścieknie się na swojego brata, a gdy ten nie odpuści i zacznie gadać coraz gorsze rzeczy, to w końcu nie wytrzyma i uderzy go w policzek, bo brat przekroczy już wszelkie możliwe granice!

- Jak się czujesz? - spyta ją Semih.

- Jeszcze pytasz? Zniszczyłeś wszystko. Straciłam męża. Jeśli odzyska przytomność, powie im prawdę. A jeśli umrze, zostanę wdową - wygarnie mu siostra.

- A może... lepiej byłoby, gdyby się nie obudził? - zasugeruje jej brat.

- O czym ty mówisz? - zbulwersuje się Cansel.

- Przecież wiesz. Mogę się tym zająć - zaproponuje Semih, ale reakcja Cansel w 950 odcinku serialu "Dziedzictwo" będzie natychmiastowa - To ojciec mojego dziecka!

Poyraz da się zmanipulować Cansel w 950 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 950 odcinku serialu "Dziedzictwo" do ich rozmowy wtrąci się Poyraz, który także wyjdzie w końcu za nimi wyjdzie. I choć nie usłyszy dokładnie, o czym rozmawiało rodzeństwo, to jednak zobaczy, jak Cansel wymierza bratu policzek i od razu się tym zainteresuje.

- Cansel? - zaczepi ją Poyraz.

- To wszystko jego wina - zacznie Cansel, czym aż zmrozi Semiha.

Ale oczywiście w 950 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel znów go nie wyda! Co prawda, zrzuci na brata winę za wypadek Sahina, ale nie powie mu dokładnie, jak to wyglądało. A wręcz przeciwnie, bo to z siebie zrobi największą ofiarę całej tej sytuacji i tak to odegra, że Poyraz nie tylko jej uwierzy, ale także zdecyduje się ją wesprzeć.

- Kiedy przyszedł, wycierałam podłogę. Zagadał mnie i zapomniałam ją wytrzeć na sucho. To przez niego Sahin się poślizgnął. Gdyby nie on, nic by się nie stało - kontynuuje Cansel.

- Nie roztrząsaj już tego. To był wypadek... Zobaczysz, że mój brat odzyska przytomność - spróbuje pocieszyć ją Poyraz.

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