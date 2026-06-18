W poprzednich odcinkach: Dzięki wsparciu Poyraza Nana odzyskała sprawność i znów stanęła na nogi. Mężczyzna coraz bardziej obawia się jednak jej odejścia. Tymczasem wokół bohaterów narastają napięcia związane z intrygami Cansel i Semiha, a po odzyskaniu przytomności przez Şahina sytuacja staje się jeszcze bardziej nieprzewidywalna.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” odc. 952: Nana planuje ucieczkę z miasta

Szokująca wiadomość o śmierci potężnego gangstera i bolesne odkrycie wstrząsające sercem Poyraza. Komisarz Ferit nie potrafi pogodzić się z nadchodzącym wyjazdem Ayse, jednak Czarna na moment odciąga jego myśli, przynosząc oficjalne zawiadomienie o zgonie bezwzględnego Trucizny. Policjant natychmiast jedzie do rezydencji, by porozmawiać o tym z Naną. Podczas ich niezwykle emocjonalnej i burzliwej dyskusji, pod drzwiami niespodziewanie pojawia się Poyraz. Mężczyzna zamiera z przerażenia, gdy przypadkiem słyszy z ust ukochanej, że ta planuje potajemnie zabrać małego Yusufa i na zawsze wyjechać z miasta, by zacząć wszystko od nowa.

4

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 952. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: