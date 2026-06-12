Dziedzictwo, odcinek 948: Miłość do Ferita oślepiła Deryę. Utku ma natychmiast zabić Ayse [ZDJĘCIA]

Sytuacja wokół Ferita i Ayse od dłuższego czasu była niezwykle napięta, a kulminacja tych zdarzeń nastąpiła po ucieczce Deryi. Już w 945. odcinku przerażony policjant zorientował się, że szalona kobieta z pomocą Utku nie tylko zdołała wymknąć się organom ścigania, ale również porwała bezbronną Ayse. Choć ofiara próbowała przemówić Deryi do rozsądku, jej starania poszły na marne. Prawdziwy dramat rozegrał się jednak w 947. odcinku, kiedy to bezwzględna porywaczka uwięziła Ferita. Komisarz, zdając sobie sprawę, że tradycyjne metody zawiodły, musiał podjąć ryzykancką decyzję o rozpoczęciu psychologicznej gry. Postanowił udawać jej sprzymierzeńca, wiedząc, że w tym samym czasie bezwzględny Utku czeka na jeden sygnał, by odebrać życie przetrzymywanej Ayse. Sytuacja wyjściowa w nowym epizodzie stawia wszystkich na ostrzu noża.

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"Dziedzictwo" odc. 948: Ryzykowna intryga komisarza

W 948. odcinku Ferit kontynuuje swoją niebezpieczną mistyfikację. Wykorzystując fakt, że chora miłość całkowicie oślepiła Deryę, zaczyna nią manipulować. Przeprowadza z nią rozmowę w taki sposób, by kobieta uwierzyła, że policjant naprawdę zmienił front i chce z nią spędzić resztę życia. Zaślepiona uczuciem i wizją wspólnej przyszłości Derya daje się nabrać na te słowa. Jest przekonana, że wspólnie uciekną za granicę, gdzie nikt ich nie znajdzie. Pod wpływem tych emocji popełnia fatalny błąd i decyduje się na zdjęcie kajdanek Feritowi.

"Dziedzictwo" odc. 948: Ferit i Ayse uratowani

Gdy tylko komisarz odzyskuje swobodę ruchów, obezwładnia Deryę ciosem z główki. Derya traci przytomność. Tymczasem w kryjówce bandytów dochodzi do niespodziewanego zwrotu akcji. Dzielna Ayse wykorzystuje chwilę nieuwagi swojego stróża, ogłusza Utku i rzuca się do desperackiej ucieczki. Nie pobiegła jednak daleko ze względu na zły stan swojej nogi. Funkcjonariuszka została w budynku. Derya po pewnym czasie odzyskuje przytomność i orientuje się, że została brutalnie oszukana, a obietnice mężczyzny były jedynie cyniczną zagrywką. Natychmiast kontaktuje się z Utku i wydaje mu bezwzględny rozkaz: ma zabić Ayse. Kiedy zbrodniarz jest już blisko celu, nagle zjawia się Ferit i eliminuje Utku. Ferit i Ayse wpadają sobie w ramiona.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 948. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: