Likwidacja fabryki tytoniu w powiecie piaseczyńskim. Skarb Państwa mógł stracić blisko 13 milionów złotych

Wielka akcja w powiecie piaseczyńskim. Zaskoczyli ich w trakcie produkcji

Działania prowadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach były wynikiem długiej pracy operacyjnej. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną wpadli na trop nielegalnej fabryki, która miała działać w jednej z miejscowości na terenie powiatu piaseczyńskiego. W poniedziałek, 8 czerwca, mundurowi wspierani przez funkcjonariuszy ze Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i Straży Granicznej, wkroczyli na teren posesji. Zatrzymano pięciu kompletnie zaskoczonych mężczyzn, którzy byli w trakcie nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych. Wśród zatrzymanych jest czterech mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 21, 29, 37 i 51 lat oraz 42-latek z Mazowsza.

Blisko 10 ton tytoniu i 13 milionów strat. Magazyn w ciężarówce

Skala procederu okazała się ogromna. W samej fabryce funkcjonariusze zabezpieczyli profesjonalne maszyny służące do suszenia i rozdrabniania liści tytoniu. Na miejscu znaleziono także prawie 2300 kilogramów gotowej krajanki tytoniowej oraz blisko 2600 kilogramów liści. To jednak nie był koniec, ponieważ śledczy szybko ustalili, że część towaru jest magazynowana w innym miejscu. W powiecie grodziskim namierzono ciężarówkę marki Renault należącą do 21-latka, która służyła za mobilny magazyn. W jej naczepie ukryte było ponad 5 ton tytoniowego suszu. Jak szacują śledczy, przez niezapłacone podatki, głównie akcyzę, Skarb Państwa mógł stracić blisko 13 milionów złotych.

Zarzuty w prokuraturze w Grójcu. Mężczyznom grozi 5 lat więzienia

W czwartek, 11 czerwca 2026 roku, wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych, policyjnych dozorów oraz zakazów opuszczania kraju. Sprawa nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych wkrótce trafi na wokandę sądową. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl