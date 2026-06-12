M jak miłość. Intrygi szefowej Marcina zniszczą małżeństwo Kamy? Szokujące plany Elżbiety

Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na planie "M jak miłość"

Gwiazda wcielająca się w postać Kamy podzieliła się w mediach społecznościowych zakulisowymi materiałami z nagrań do nadchodzących odcinków. Na Instagramie Michaliny Sosny pojawiła się wspólna fotografia z Katarzyną Dąbrowską, odgrywającą rolę bezwzględnej szefowej Marcina. To nie pierwszy raz, kiedy aktorki publikują takie ujęcia z planu hitu TVP. Wcześniej do sieci trafiło wideo, na którym obecna była również Magdalena Turczeniewicz, czyli serialowa Martyna, dawna partnerka Chodakowskiego. Teraz przyszedł czas na zdjęcie z samą Domańską.

Fotografie pełne uśmiechów wywołały spekulacje, czy w powakacyjnej odsłonie serialu naiwna Kama nawiąże przyjacielską relację z kobietą planującą zniszczyć jej małżeństwo. Fakty mówią jednak co innego. Prywatna sympatia obu pań w żaden sposób nie przełoży się na fabułę telewizyjnego hitu, gdzie napięcie między obiema bohaterkami ma jedynie rosnąć, a o jakiejkolwiek przyjaźni nie może być mowy.

Elżbieta z "M jak miłość" zaoferuje Marcinowi miliony. Planuje okrutną zemstę

Powrót serialu po letniej przerwie dostarczy widzom ogromnych emocji, głównie za sprawą nieustępliwej Elżbiety. Kobieta nie zrezygnuje z prób zdobycia Marcina i przedstawi mu kolejną szokującą propozycję. Gotowa na wszystko Domańska zaoferuje Chodakowskiemu aż 100 milionów złotych za zdradę żony. Mężczyzna ponownie wykaże się jednak lojalnością wobec Kamy, kategorycznie odrzucając potężne finansowe pokusy swojej przełożonej.

Ten kolejny zawód i wynikające z niego upokorzenie popchną szefową do radykalnych działań. Za namową swojej przyjaciółki Klary (Aleksandra Kisio), wściekła przełożona postanowi zrealizować niezwykle perfidną intrygę i sfingować dowody zdrady. Głównym założeniem jej mrocznego planu będzie stworzenie fałszywych zdjęć, na których Marcin rzekomo dopuszcza się niewierności z inną kobietą. W ten sposób zapragnie ostatecznie rozbić związek Chodakowskich i wziąć krwawy odwet za odrzucenie.

Kama z "M jak miłość" przejrzy intrygi Domańskiej po wakacjach?

Zasadniczym pytaniem pozostaje, czy Kama będzie w stanie zorientować się w knowaniach przełożonej męża. W przeszłości Marcin starał się chronić zazdrosną partnerkę, ukrywając przed nią zaloty szefowej oraz mijając się z prawdą na temat jej aparycji i wieku. Kłamstwa te ujrzały jednak światło dzienne, a obie rywalki zdążyły już odbyć bezpośrednią konfrontację, kiedy to Domańska bezceremonialnie pojawiła się w salonie Chodakowskiej i rzuciła jej poważne ostrzeżenie prosto w twarz.

Taki obrót spraw jasno wskazuje, że Kama jest już świadoma zagrożenia i najprawdopodobniej nie da się tak łatwo zmanipulować zdesperowanej przeciwniczce w nowych odcinkach. Pozostaje jednak cień wątpliwości. Nowa strategia Domańskiej w powakacyjnych epizodach może okazać się tak przebiegła, że w końcu uda jej się oszukać wszystkich dookoła i zrealizować swój szalony zamysł zniszczenia cudzego szczęścia.