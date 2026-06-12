Szokujący obrót spraw w "Na Wspólnej". Julka straci kontrolę po narkotykach

Emisja 4230 odcinka "Na Wspólnej". Igor ulegnie manipulacjom Leona

Zgodnie z zapowiedziami, 4230 odcinek "Na Wspólnej" (emisja w środę, 17 czerwca 2026 roku, o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN) przyniesie spore emocje. Początkowo Igor kategorycznie odrzuci pomysł wyjazdu córki do Siedlec. Sytuacja zmieni się, gdy muzyk zagwarantuje nocleg u swojej ciotki i przekaże dziennikarzowi numer telefonu. Nowak wykona połączenie kontrolne, a rzekoma krewna uwiarygodni całą historię. W rzeczywistości po drugiej stronie słuchawki znajdzie się podstawiona, całkowicie obca osoba.

Po występie plany potoczą się zupełnie inaczej, niż zakładał to dziennikarz. Nastolatkowie zrezygnują z wizyty u wyimaginowanej ciotki, udając się prosto do muzycznej dziupli chłopaka. W tym miejscu Leon ponownie namówi partnerkę na zażycie nielegalnych substancji. Córka Igora bez wahania przyjmie kolejną dawkę, przez co całkowicie przestanie panować nad własnym zachowaniem.

„- To co świętujemy? Myślę, że po takim zasłużyliśmy" - zachęci ją chłopak.

„- Chcę, żeby już każdy dzień zobaczył, usłyszał i zobaczysz jak jest wspaniałe i będziemy jeździć z tymi koncertami po całej Polsce. A potem za granicę do Niemiec, Francji albo Armii Saudyjskiej" - odpali się nagle Julka.

„- A kto nam zabroni?" - wtóruje jej Leon.

„- No nikt nam nie zabroni. Nikt nam już niczego nie zabroni i będziemy żyć razem, szczęśliwi i będzie nam wspaniale. Bo ja mam wrażenie, że znam Cię całe życie, albo nawet i dłużej. Wiesz co, naprawdę bardzo kocham. Bardzo cię kocham -" przyzna Nowakówna.

„- Naprawdę? Ja ciebie też kocham. I nic nas nigdy nie rozdzieli nie, wiesz? -" zapowie jej chłopak.

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Pierwsza wspólna noc Julki i Leona w 4230 odcinku "Na Wspólnej"

Odurzona nastolatka podejmie zdecydowane kroki, decydując się na inicjację seksualną. Wcześniej dziewczyna stanowczo odmawiała współżycia, jednak wpływ narkotyków diametralnie zmieni jej nastawienie. Córka Nowaka zacznie wręcz inicjować zbliżenie, co idealnie wpisze się w wyrachowany plan młodego artysty. To właśnie z tego powodu muzyk zorganizował fałszywy nocleg i zadbał o swobodny dostęp do środków odurzających.

„- Jesteś pewna?" - spyta ją chłopak, gdy Julka zacznie odpinać mu koszulę, a gdy zyska potwierdzenie, to od razu przystąpi do działania.

Tuż po spędzonej wspólnie nocy, chłopak zdecyduje się na kolejne kłamstwo w kierunku Igora. Podczas wymiany wiadomości bez mrugnięcia okiem zapewni dziennikarza o trwającej kolacji z ciotką. Prawda będzie jednak zgoła inna – oboje pozostaną w łóżku w obskurnej kanciapie, gdzie muzyk zacznie celowo nastawiać nastolatkę przeciwko własnemu ojcu.

„- Nie lubisz go ściemniać, nie? Ale myślisz, gdyby wiedział, że tu jesteś, zgodziłby się na to? Widzisz Julka, ja kocham ciebie. Ty kochasz mnie. I to jest najważniejsze. A reszta to tylko przeszkody, które pokonamy -" zacznie ja przekonywać.

Co wydarzy się w 4231 odcinku "Na Wspólnej"? Narkotykowy zjazd córki Igora

W pierwszych chwilach nastolatka w ogóle nie pożałuje intymnego zbliżenia z muzykiem. Będzie to bezpośredni efekt tego, że jej organizm wciąż będzie funkcjonował pod silnym wpływem używek. Prawdziwy problem pojawi się jednak w momencie, gdy narkotyki zaczną ostatecznie opuszczać jej ciało. Zderzenie z trzeźwą rzeczywistością przyniesie radykalną zmianę w dotychczasowej perspektywie dziewczyny.

W 4231 odcinku serialu sytuacja znacząco się skomplikuje. Po przebudzeniu zmagająca się z fatalnym samopoczuciem nastolatka zażąda od partnera kolejnej porcji substancji. Dziewczyna zacznie ignorować połączenia od zaniepokojonego ojca, a ostatecznie ukradnie muzykowi towar i kategorycznie odmówi kolejnej nocy. Nastolatka wróci do mieszkania w stanie silnego pobudzenia, co błyskawicznie wzbudzi poważne podejrzenia u Anki (Sonia Mietielica).