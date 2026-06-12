Atak nożownika w Kołobrzegu. Wcześniej oślepił 42-latka

Atak nożownika w Parku Dąbrowskiego w Kołobrzegu

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku, na terenie kołobrzeskiego Parku Dąbrowskiego. Jak ustalili śledczy, w trakcie konfliktu 51-letni napastnik zaatakował nożem swojego rówieśnika, działając z zamiarem pozbawienia go życia. Sprawca zadał ofierze ciosy w okolice szyi i brzucha, po czym próbował uciec z miejsca zdarzenia. Szybka interwencja policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu pozwoliła na zatrzymanie go tuż po ataku. Mężczyzna został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Podejrzany odpowie też za spowodowanie kalectwa u 42-latka

W trakcie prac prokuratorskich okazało się, że zatrzymany ma na sumieniu znacznie więcej. Prokurator połączył sprawę ataku w parku z innym, prowadzonym wcześniej postępowaniem dotyczącym zdarzenia z 12 listopada 2025 roku. Zebrany materiał dowodowy, w tym kluczowe opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, pozwolił na postawienie 51-latkowi drugiego zarzutu. Dotyczy on spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u 42-letniego mężczyzny. Według śledczych, brutalny atak doprowadził do ciężkich obrażeń pokrzywdzonego, które skutkowały trwałą utratą wzroku.

Recydywista z Kołobrzegu trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie

Jak ustalili policjanci, 51-latek jest doskonale znany organom ścigania, a swoich czynów dopuścił się w warunkach recydywy. Mężczyzna był już w przeszłości prawomocnie skazany za przestępstwa z użyciem przemocy i odbywał za nie karę więzienia. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Najbliższe trzy miesiące spędzi on w areszcie tymczasowym. Za zarzucane mu przestępstwa grozi mu kara wieloletniego więzienia, a za usiłowanie zabójstwa nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl