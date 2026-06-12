Zaginiona Ninka z "Na dobre i na złe" odnaleziona. Córka Blanki i Mario trafi do szpitala z obrażeniami

Dramatyczne poszukiwania Ninki. Wiktoria wesprze załamaną Blankę w "Na dobre i na złe"

Zaginiona dziewczynka ostatecznie bezpiecznie wróci pod skrzydła swoich opiekunów, jednak cały proces jej poszukiwań potrwa bardzo długo. Zrozpaczona Blanka przejdzie prawdziwe piekło, a jej pogarszający się stan psychiczny wymusi natychmiastową reakcję bliskich. Aby wesprzeć załamaną lekarkę, do kraju specjalnie przyleci Wiktoria (Katarzyna Dąbrowska).

Milewska po zniknięciu pociechy odetnie się od męża, zrzucając na niego całą winę za tę potworną sytuację. Bohaterka będzie święcie przekonana, że za zniknięciem stoją dawni kompani z kryminalnego półświatka Mario, z którymi małżeństwo wda się nawet w bezpośrednią konfrontację.

Fani produkcji intensywnie zastanawiają się, czy to faktycznie podwładni gangstera Sergiusza (Mateusz Kaczmarek) zorganizują brutalne uprowadzenie. Znaczna część internautów sugeruje, że za niebezpieczną intrygą może stać zupełnie nowa znajoma lekarki, tajemnicza Zuza (Aurora Lipartowska).

Ta teoria wydaje się niezwykle spójna z dostępnymi przeciekami, ponieważ aktorka była wielokrotnie widywana na planie zdjęciowym dokładnie w scenach kręconych w czasie zaginięcia dziecka Milewskich. Najważniejszą wiadomością pozostaje jednak fakt, że Ninka ostatecznie wróci w ramiona rodziców.

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Powrót uprowadzonego dziecka nie będzie jednak oznaczał końca kłopotów, ponieważ stan fizyczny odnalezionej dziewczynki pozostawi wiele do życzenia. Poszkodowana pacjentka natychmiast po uratowaniu zostanie przetransportowana na specjalistyczny oddział w Leśnej Górze.

Tym razem wizyta w placówce medycznej absolutnie nie będzie wynikała ze zwykłej nadgorliwości i przewrażliwienia zestresowanych opiekunów. Dziecko będzie wymagało fachowej interwencji lekarzy z powodu odniesionych obrażeń, co dobitnie potwierdza duży opatrunek założony bezpośrednio na jej głowie.

Kulisy pracy na planie ujawniły niedawne materiały opublikowane w mediach społecznościowych przez mamę Rity Sobocińskiej, Jagodę, oraz aktora Sławomira Wierzbickiego. Na udostępnionych w sieci nagraniach z Instagrama widać ranną dziewczynkę otoczoną troskliwą opieką serialowej Blanki oraz doktora Alesia (w tej roli Paweł Małaszyński).

Bohaterka otrzyma najwyższej klasy wsparcie medyczne, które pozwoli jej błyskawicznie stanąć na nogi. Z relacji zza kulis wynika, że wkrótce mała pacjentka zacznie samodzielnie spacerować po korytarzach, a nawet radośnie pląsać u boku swojej mamy.

Wpis zamieszczony na oficjalnym profilu dziecięcej aktorki na Instagramie humorystycznie podsumowuje postępy w powrocie do zdrowia dziewczynki: „Jak dobrze, że w tym szpitalu leczenie jest błyskawiczne i nawet wypisują po 20-tej 😄”.

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Kiedy zaginiona Ninka znów znajdzie się w bezpiecznym domu, powoli zacznie odzyskiwać pełnię sił fizycznych pod okiem znakomitych lekarzy. Odzyskanie ukochanej pociechy ostatecznie zakończy niezwykle trudny okres w życiu Blanki i Mario, pozwalając im na chwilę upragnionego oddechu.

Uratowanie dziewczynki bezpośrednio otwiera również drogę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców tego zuchwałego czynu. Organom ścigania najprawdopodobniej uda się wyśledzić osobę odpowiedzialną za ten bezwzględny akt i wkrótce osadzić ją w areszcie.

Kwestią otwartą nadal pozostaje tożsamość głównego antagonisty, który zgotował rodzinie ten niezwykle bolesny koszmar. Wielu widzów wciąż będzie zastanawiać się, czy to właśnie podejrzana Zuza odegra kluczową rolę w tym przerażającym procederze, chcąc skrzywdzić najbliższych lekarki. Ostateczne rozwiązanie tej intrygującej zagadki twórcy zaprezentują publiczności już niedługo w nadchodzących, premierowych epizodach uwielbianego przez Polaków serialu medycznego.