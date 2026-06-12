Zatrzymanie w Gdańsku. 17-latek oszukał seniorkę na blisko 100 tysięcy złotych

Gdańsk: Seniorka straciła oszczędności życia po oszustwie "na pracownika banku"

Historia tego oszustwa sięga grudnia 2025 roku, kiedy do starszej mieszkanki Gdańska zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Oszust w trakcie rozmowy wmówił kobiecie, że jej oszczędności są zagrożone i musi wziąć udział w specjalnej akcji policyjnej, aby je ochronić. Niedługo później do drzwi jej mieszkania zapukał młody chłopak, któremu seniorka, przekonana o autentyczności sytuacji, przekazała swoje karty bankomatowe. W rezultacie z jej konta bankowego zniknęła ogromna kwota 98 tysięcy złotych.

Wpadł w galerii handlowej. Policjant rozpoznał go dzięki publikacji w sieci

Gdańscy policjanci prowadzący sprawę zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, na których widać było twarz nastolatka wypłacającego pieniądze z bankomatu. Wizerunek podejrzewanego został następnie opublikowany w mediach społecznościowych, co okazało się kluczowe dla jego ujęcia. Przełom nastąpił we wtorek, 9 czerwca 2026 roku, gdy policjant z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, będąc służbowo w jednej z gdańskich galerii handlowych, zauważył poszukiwanego chłopaka. Funkcjonariusz bez wahania zatrzymał młodego mężczyznę, którym okazał się 17-letni obywatel Ukrainy, pełniący w przestępczym procederze rolę tak zwanego odbieraka.

17-latek w ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców

Po zatrzymaniu 17-latek trafił na komisariat, gdzie wykonano z nim niezbędne czynności procesowe. Następnie stanął przed sądem, który w czwartek, 11 czerwca 2026 roku, podjął decyzję o umieszczeniu go w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Sprawa ta jest przykładem niebezpiecznego trendu, w którym przestępcy rekrutują nieletnich do roli "odbieraków", kusząc ich obietnicą łatwego i szybkiego zarobku przez internet. Policja apeluje do rodziców i opiekunów, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi o tego typu zagrożeniach i uświadamiali im, że podejrzane oferty "pracy dorywczej", polegające na odbieraniu gotówki, to prosta droga do poważnych problemów z prawem.

Źródło: Policja.pl