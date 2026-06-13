Turecka telenowela „Dziedzictwo” od dawna przyzwyczaiła swoich fanów do nagłych zwrotów akcji i ogromnych emocji, jednak wydarzenia wokół Aynur i Sinana wkraczają właśnie w niezwykle niebezpieczną fazę. Wszystko zaczęło się w odcinku 942. To właśnie wtedy zdezorientowana gosposia przypadkowo usłyszała prywatną rozmowę Lerzan i Sinana. Kobieta bez ogródek wyjawiła w niej, że jej rzekomy związek z Sinanem był jedynie grubymi nićmi szytą mistyfikacją, a rzekomi zakochani jedynie udawali parę.

Głęboko zraniona i potwornie rozczarowana Aynur nie była w stanie przejść nad tą zagrywką do porządku dziennego. Czując, że prokurator potraktował jej zaufanie w sposób instrumentalny, podjęła natychmiastową decyzję o odejściu z dotychczasowego miejsca pracy. Choć w odcinku 943 załamany Sinan desperacko próbował się pozbierać po jej nagłym zniknięciu, Aynur postanowiła definitywnie zamknąć ten rozdział. W odcinku 946 dziewczyna z pełną determinacją rozpoczęła poszukiwania nowego zatrudnienia, chcąc raz na zawsze uniezależnić się od byłego pracodawcy i odciąć od bolesnych wspomnień.

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„Dziedzictwo” odc. 947: Aynur zdobędzie nową pracę?

W punkcie wyjścia 947. odcinka „Dziedzictwa” zobaczymy Aynur, która z ogromną nadzieją i uśmiechem na twarzy umawia się na kluczową dla jej przyszłości rozmowę kwalifikacyjną. Dziewczyna wierzy, że nowe stanowisko pozwoli jej stanąć na nogi i odzyskać utracony spokój ducha. Niestety, kompletnie nie spodziewa się, do jak potwornej podłości i manipulacji jest w stanie posunąć się jej dawny szef, którego miłość i żal po rozstaniu zaczynają powoli przeradzać się w niebezpieczną, chorobliwą wręcz obsesję.

„Dziedzictwo” odc. 947: Podstępna intryga zazdrosnego prokuratora

Zazdrosny, zdesperowany i niepotrafiący pogodzić się z porażką Sinan postanawia działać metodami, które całkowicie zaprzeczają jego dotychczasowej nienagannej etyce zawodowej. Mężczyzna podstępnie i w tajemnicy podkrada Aynur numer telefonu do jej potencjalnego, nowego pracodawcy. Nie tracąc ani chwili, prokurator wykonuje połączenie. Podczas bezczelnej i niezwykle manipulacyjnej rozmowy, Sinan brutalnie oczernia dziewczynę w oczach mężczyzny, przedstawiając ją w jak najgorszym świetle i kategorycznie nakłaniając go do natychmiastowego odrzucenia jej kandydatury.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 947. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 13 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: