Aynur i Sinan od dawna żywią do siebie uczucia, których nie potrafią ani nazwać, ani tym bardziej wyznać. Ta niepewność sprawia, że oboje czują się zagubieni, a narastające między nimi napięcie coraz bardziej utrudnia im swobodne przebywanie w swoim towarzystwie. Sytuację dodatkowo skomplikowało pojawienie się Gurkana, który próbował zdobyć względy Aynur, wywołując zazdrosną i gwałtowną reakcję Sinana. Jakby tego było mało, do ich życia wkroczyła również Lerzan – dawna przyjaciółka prokuratora – która uknuła intrygę jeszcze bardziej pogarszającą relacje między nim a jego gosposią. Dla Aynur była to kropla, która przelała czarę goryczy. Chcąc zadbać o własne dobro i odzyskać spokój, postanowiła podjąć radykalną decyzję.

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„Dziedzictwo” odc. 942: Aynur czuje się oszukana

Zszokowana Aynur odkrywa bolesną prawdę o intrydze prokuratora i podejmuje ostateczną decyzję. Przypadkowo podsłuchana rozmowa Lerzan z jej narzeczonym burzy cały dotychczasowy świat skromnej gosposi, która z niedowierzaniem dowiaduje się, że kobieta oraz Sinan bezczelnie udawali parę, by manipulować jej uczuciami. Głęboko zraniona, rozczarowana i dumna Aynur nie zamierza tolerować podobnych gierek, dlatego natychmiast składa wypowiedzenie i odchodzi z pracy, przy okazji uroczyście obiecując załamanej Adalet, że już nigdy więcej nie przekroczy progu domu bezwzględnego prokuratora.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 942. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: