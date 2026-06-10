Dziedzictwo, odcinek 946: Tragiczne skutki otrucia Nany! Zostanie sparaliżowana i nie będzie mogła chodzić - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 946 - piątek, 12.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana postanowi w końcu wstać ze szpitalnego łóżka, na którym wyląduje po otruciu przez Truciznę. Na szczęście, Poyraz w ostatnim momencie zdobędzie antidotum i poda je ukochanej, gdy ta będzie już umierająca. I gdy będzie wydawało się, że z Maryam jest już wszystko w porządku, bo opiekunka Yusufa nie tylko odzyska przytomność, ale także będzie pamiętać wszystko, co wydarzyło się przed, to rzeczywistość okaże się inna!

A wszystko wyjdzie na jaw, w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo", gdy Maryam właśnie zdecyduje się podnieść i przejść. Oczywiście, Poyraz od razu zaproponuje ukochanej swoją pomoc, ale Nana będzie chciała zrobić to sama.

- Mam już dość leżenia. Chętnie się przejdę - uzna Nana.

- Pomogę ci - zaoferuje Poyraz.

Nana straci czucie w nogach w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo!

Tyle tylko, że wówczas w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" poczuje coś dziwnego. Jednak Poyraz, nieświadomy skali sytuacji, zachęci ją, aby spróbowała, co oczywiście zmotywowana Nana postanowi uczynić. Ale z marnym skutkiem...

- Czuję w nogach dziwny ciężar - stwierdzi Maryam.

- To od leżenia. Pomogę ci - zaproponuje Poyraz.

- Poradzę sobie - zapowie mu Nana.

W tym momencie w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana sama spróbuje wstać, ale niestety nie da rady. Wszystko przez to, że po podniesieniu się z łóżka, momentalnie się osunie i zacznie spadać na ziemię. Na szczęście, Poyraz zdoła ją złapać, ale na tym dobre wiadomości się skończą.

- Wszystko w porządku? - spyta ją Poyraz.

- Moje nogi... Straciłam władzę w nogach... - przyzna mu Nana.

Maryam zostanie kaleką po otruciu przez Truciznę w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

W tej chwili w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zaleje się łzami, a Poyraz mocno się zszokuje. Tym bardziej, że Maryam zupełnie nie poradzi sobie z myślą, że po podaniu trucizny została sparaliżowana! Tak samo jak i jej ukochany, który aż nie będzie wiedział, co powiedzieć.

Czy w 946 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam zostanie kaleką po otruciu przez Truciznę? Czy drań będzie się mścił na narzeczonej Yamana nawet po swojej śmierci? A może to będą tylko chwilowe zmiany i Nana jeszcze wróci do pełni zdrowia? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki!

12