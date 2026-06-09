Dziedzictwo, odcinek 945: Takie będą pierwsze słowa Nany po wybudzeniu! Wyda Cansel przed Poyrazem? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 945 - czwartek, 11.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 945 odcinku serialu "Dziedzictwo" nieprzytomna Nana wreszcie obudzi się po podaniu jej antidotum przez Poyraza. Mężczyzna w ostatniej chwili zdoła wstrzyknąć ukochanej jedyny ratunek przed trucizną, którą wcześniej zaaplikuje jej zabójca Yamana. Maryam odzyska świadomość, mając w pamięci obrazki z momentu porwania jej, Yusufa i Cansel przed ludzi Trucizny.

I stąd w 945 odcinku serialu "Dziedzictwo" od razu zapragnie widzieć się z bratowa Poyraza. Nana poprosi mężczyznę, aby przyprowadziła do niej Cansel, co oczywiście on zgodzi się niezwłocznie uczynić. Tym bardziej, że zupełnie nie będzie wiedział, w czym rzecz!

- Cansel! Przyprowadź ją! - zażąda od niego Nana.

Nana nie domyśli się, że Cansel była w zmowie z Trucizną w 945 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Chwilę później w 945 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz przyprowadzi Cansel i Sahina do szpitala, gdzie będzie leżeć Nana. Mężczyzna wprowadzi swoją spanikowaną bratową do sali Maryam, po czym sam do niej wejdzie, czym jeszcze bardziej ją zestresuje. Zwłaszcza, że straszliwie będzie się obawiać, że kobieta mogłaby ją przed nim wydać!

- Jesteś! - rzuci Nana, czym tylko dodatkowo podniesie Cansel ciśnienie. Ale na jej szczęście, w 945 odcinku serialu "Dziedzictwo" tylko przez chwilę, bo Maryam nie połączy kropek i nie domyśli się, że i ona brała udział w tym spisku - Nic nie jest. Martwiłam się. Tyle przeze mnie przeszłaś.

Cansel odetchnie z ulgą w 945 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Słowa Nany w 945 odcinku serialu "Dziedzictwo" zszokują Cansel. Tym bardziej, że będzie pewna czegoś zupełnie innego, ale Maryam ją zaskoczy. Wówczas bratowa Poyraza odetchnie z głęboką ulgą i dalej zacznie robić dobrą minę do złej gry!

- Wezwałeś mnie tu, bo się o mnie martwiłaś? - zdziwi się Cansel.

- Jak dziecko? Wszystko dobrze? - dopyta ją Nana.

- Kiedy cię zobaczyłam, od razu poczułam się lepiej. Bogu dzięki żyjesz. Z dzieckiem wszystko dobrze - wyzna jej bratowa Poyraza, po czym niczego nieświadoma Maryam jeszcze ją uściska, a ona jej to odwzajemni.

W 945 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana nie wyda Cansel przed Poyrazem, który nie dowie się, że jego własna bratowa spiskowała z Trucizną, pragnącym śmierci jego ukochanej i Yusufa.

- Dlaczego chciała ją widzieć? - spyta brata Sahin.

- Martwiła się. Chciała zobaczyć, czy nic jej nie jest. Pytała też o dziecko - zrelacjonuje mu Poyraz.

- Dobra dziewczyna. Nawet w takim stanie myśli o innych. Oby szybko wyzdrowiała i wróciła do domu - przyzna również niczego nieświadomy mąż Cansel.

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