Dziedzictwo, odcinek 941: Nana przeżywa koszmar! Jest pewna, że straciła Poyraza na zawsze [ZDJĘCIA]

W relacji Nany i Poyraza od dłuższego czasu iskrzyło, a mężczyzna coraz śmielej dawał do zrozumienia, że piękna dziewczyna nie jest mu obojętna. Niestety, subtelne znaki i romantyczne intencje zostały przez Nanę całkowicie opacznie zrozumiane. Przekonana, że Poyraz opowiada jej o miłości do innej kobiety, Nana – tłumiąc własne, głębokie uczucie – zapewniła go, że tajemnicza wybranka z pewnością odwzajemni jego miłość. Zaoferowała mu również swoją lojalną przyjaźń, co dla zakochanego Poyraza było jak cios w serce.

Poyraz znalazł się w potrzasku. Po tym, jak zwierzył się Mertowi ze swoich prawdziwych uczuć do Nany, nie spodziewał się, że ich rozmowę podsłucha jego była partnerka, Sibil. Kobieta natychmiast przekazała tę rewelację matce Poyraza, która zareagowała furią i kategorycznie zapowiedziała, że nigdy nie wyrazi zgody na ten związek. Aby nie dawać matce kolejnych powodów do niepokoju i chronić Nanę przed jej gniewem, Poyraz zaczął budować wokół siebie mur.

Sytuację dramatycznie skomplikował fakt, że o gorącym uczuciu mężczyzny dowiedziała się jego matka. Poyraz, chcąc chronić ukochaną i nie zaogniać rodzinnego konfliktu, postanowił na chwilę się zdystansować. Dla Nany ten nagły chłód stał się jednak czytelnym sygnałem – jest pewna, że bezmyślnie przekroczyła granice jego prywatności.

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"Dziedzictwo" odc. 941: Nana jest zdezorientowana - myśli, że straciła Poyraza

W murach domu Poyraza i jego rodziny po raz kolejny zaczyna wiać przerażającym chłodem. Nana nie ma zielonego pojęcia o rodzinnej intrydze i naciskach ze strony matki ukochanego. Dziewczyna jest święcie przekonana, że nagła i gwałtowna zmiana w zachowaniu Poyraza wynika wyłącznie z faktu, że naruszyła jego prywatność swoimi wcześniejszymi pytaniami o „sekretną wybrankę”. Przeżywa prawdziwy koszmar, wierząc, że przez własną niedojrzałość straciła go na zawsze.

"Dziedzictwo" odc. 94: Sahil wkracza do akcji i pogarsza sytuację

Gdy o całym tym potężnym nieporozumieniu i miłosnym klinczu dowiaduje się przebiegły, zakochany w Nanie Salih,. Natychmiast dostrzega w tym swoją życiową szansę. Zamiast pomóc, podejmuje cyniczną decyzję o bezwzględnym podsyceniu konfliktu. Salih zaczyna manipulować faktami i dolewać oliwy do ognia, robiąc wszystko, by na zawsze i nieodwraczalnie skłócić ze sobą tę dwójkę.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 941. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 7 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: