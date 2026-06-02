Sytuacja Nany i małego Yusufa od dawna jest dramatyczna. Po tym, jak Nana była świadkiem tragicznej śmierci Yamana, który zginął z rąk bezwzględnego gangstera o pseudonimie Trucizna, kobieta i jej mały podopieczny musieli ratować się ucieczką. Trucizna za wszelką cenę chce pozbyć się jedynych świadków swojej zbrodni. Choć wydawało się, że niebezpieczeństwo zostało na chwilę zażegnane, los okazał się przewrotny. W 929. odcinku ciężko ranny przestępca niespodziewanie odzyskał przytomność w szpitalu, zastraszył lekarza i natychmiast zaczął planować kolejny ruch. Jego plan zaczął się urzeczywistniać w 935. odcinku, kiedy to gangster dotarł do Cansel. Wykorzystując mroczne sekrety z jej przeszłości, postawił kobiecie bezwzględne ultimatum - miała wydać Nanę i bezbronnego Yusufa. W takich okolicznościach, pod ogromną presją psychiczną i ze świadomością, że Trucizna nie cofnie się przed niczym, Cansel stała się olbrzymim zagrożeniem dla ukrywających się bohaterów.

„Dziedzictwo” odc. 940: Cansel knuje przeciwko Nanie i Yusufowi

Ugięta pod bezlitosnym naciskiem Trucizny i ścigana przez nieubłaganie upływający czas, Cansel nie ma już wyjścia. Osaczona przez gangstera, decyduje się na ostateczny krok i zaczyna skrupulatnie obmyślać plan porwania Nany oraz Yusufa. Każdy jej ruch jest teraz podyktowany strachem o własną skórę. Cansel doskonale wie, że jeśli zawiedzie, Trucizna ujawni jej najgłębiej skrywane tajemnice, co oznaczałoby dla niej absolutny koniec. Z tego powodu kobieta analizuje każdy szczegół, by podstępem zwabić niczego nieświadomą Nanę i bezbronnego chłopca w śmiertelną pułapkę.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 940. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 6 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

