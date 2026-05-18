W poprzednim odcinku (928) Ferit nie wytrzymał napięcia związanego z ciągłymi oskarżeniami i obsesyjną zazdrością Ayse, dlatego zdecydował się wyprowadzić z domu. Derya cieszyła się z rozwoju wydarzeń, lecz jej spokój szybko zburzyły wieści o wszczęciu śledztwa dotyczącego ciała znalezionego w zagajniku. W tym samym czasie Nana i Poyraz odbyli szczerą, pełną emocji rozmowę, próbując uporządkować bolesną przeszłość, podczas gdy Semih już szykował kolejną intrygę, a Sinan z rosnącą frustracją obserwował bliskość Gurkana i Aynur.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 929

Po odkryciu nielegalnych substancji ukrytych w kurtce Poyraza, Nana czuje się zdradzona i kompletnie traci zaufanie do mężczyzny. Bez chwili wahania postanawia spakować swoje rzeczy, zabrać Yusufa i opuścić rezydencję. Zrozpaczony Poyraz błaga ją o ostatnią szansę i wyprasza zaledwie jeden dzień na udowodnienie, że ktoś celowo go wrobił. Razem z Mertem rozpoczyna gorączkowe poszukiwania osoby odpowiedzialnej za podrzucenie narkotyków.

W szpitalu dochodzi do niepokojącego zwrotu akcji — ciężko ranny Trucizna niespodziewanie odzyskuje przytomność. Mężczyzna natychmiast przejmuje kontrolę nad sytuacją, zastrasza lekarza i żąda jak najszybszego doprowadzenia go do pełni sił. Nie zamierza rezygnować ze swoich planów i już szykuje kolejny ruch, którego celem ponownie staje się Nana.

Równolegle policja oficjalnie rozpoczyna dochodzenie w sprawie zwłok kobiety znalezionych w lesie. Derya wpada w coraz większą panikę, wiedząc, że ofiarą jest jej siostra Leyla. Kobieta robi wszystko, by zatrzeć ślady i nie dopuścić do odkrycia powiązań, które mogłyby doprowadzić śledczych prosto do niej.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 929. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

