Wszystko zaczęło się, gdy Nana z ogromnym zaangażowaniem starała się pomóc zamkniętemu w sobie Poyrazowi otworzyć się na świat, aranżując sytuacje zbliżające ich do siebie (odcinek 936). Dziewczyna była święcie przekonana, że mężczyzna kocha inną kobietę i gorąco zachęcała go do wyznania miłości, nieświadoma, że to ona jest obiektem westchnień (odcinek 937). Zraniony Poyraz uświadomił sobie swoje głębokie uczucie i napisał do Nany list miłosny (odcinek 938). Niestety, gdy z pełną determinacją chciał wyznać jej prawdę prosto w oczy, Nana ponownie wspomniała o rzekomej wybrance i zapewniła go o dozgonnej przyjaźni. To doprowadziło Poyraza do szału – mężczyzna gwałtownie wycofał się z wyznania (odcinek 939), co stworzyło idealne tło dla dramatycznych wydarzeń z bieżącego odcinka.

"Dziedzictwo" odc. 940: Poyraz znowu unika Nany

W 940. odcinku serialu „Dziedzictwo” zdeterminowany i rozbity wewnętrznie Poyraz postanawia wreszcie zrzucić dręczący go ciężar. W murach rezydencji otwiera swoje zranione serce przed Mertem, szczerze i ze szczegółami zwierzając mu się ze swojej ogromnej, bezgranicznej miłości do Nany. Mężczyzna nie ma pojęcia, że ich intymnej i niezwykle szczerej rozmowie potajemnie, z zapartym tchem przysłuchuje się wścibska Sibel. Kobieta nie zamierza zachować tej rewelacji dla siebie i natychmiast przekazuje sensacyjne wieści Cennet. Reakcja matki Poyraza jest natychmiastowa i przepełniona strachem – przerażona kobieta zarzeka się przed Bogiem, że dopóki żyje, nigdy w świecie nie pozwoli na ten związek. Na szczęście dla kobiety, ku jej chwilowej uldze, młodzi wprost i kategorycznie wszystkiemu zaprzeczają, próbując tuszować narastający kryzys.

Jakie będą konsekwencje tego nagłego wycofania się Poyraza? Czy pomiędzy Naną a Poyrazem zacznie wiać przerażającym chłodem i potężnym dystansem? Losy zakochanych zawisną na włosku, a intrygi mogą na stałe zablokować im drogę do szczęścia.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 940. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 6 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: