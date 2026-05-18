W poprzednim odcinku (928) Ferit, wycieńczony ciągłymi oskarżeniami i chorobliwą zazdrością Ayse, podjął drastyczną decyzję o wyprowadzce z domu. Derya triumfowała, jednak jej radość zepsuła wiadomość o nowym śledztwie dotyczącym zwłok w zagajniku. Z kolei Nana i Poyraz odbyli pełną emocji, szczerą rozmowę, wyjaśniając sobie bolesne sprawy z przeszłości, co jednak nie powstrzymało Semiha przed planowaniem kolejnych intryg, a zazdrosny Sinan z trudem znosił obecność Gurkana u boku Aynur.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 929

Po niespodziewanym znalezieniu narkotyków w kurtce Poyraza, zszokowana Nana traci resztki wiary w mężczyznę i postanawia spakować rzeczy, zabrać małego Yusufa i na zawsze opuścić rezydencję. Poyraz, zdruzgotany faktem, że Nana po tym wszystkim znowu w niego zwątpiła, z wielkim trudem przekonuje ją, by dała mu ostatnie dwadzieścia cztery godziny na oczyszczenie się z zarzutów, po czym natychmiast rusza z Mertem w miasto i wpada na ślad człowieka, który podrzucił mu trefny towar.

W szpitalu ciężko ranny Trucizna niespodziewanie odzyskuje przytomność i terroryzuje lekarza, żądając natychmiastowego postawienia na nogi, by mógł dokończyć swoje mroczne interesy. Jednocześnie policja rozpoczyna oficjalne dochodzenie w sprawie tajemniczych zwłok kobiety znalezionych w zagajniku, co wpędza Deryę w paranoiczny lęk, przez który zaczyna gorączkowo kombinować, jak zatrzeć wszelkie ślady mogące powiązać ofiarę, czyli jej rodzoną siostrę Leylę, z jej własną osobą.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 929. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

