W poprzednim odcinku (929) Nana po znalezieniu narkotyków chciała uciec z Yusufem, lecz dała Poyrazowi dobę na obronę. Poyraz i Mert namierzyli kuriera, który podrzucił paczkę, a wybudzony w szpitalu Trucizna nakazał lekarzowi szybką kurację. Równolegle policja otworzyła sprawę zwłok z lasu, zmuszając przerażoną Deryę do desperackich kroków mających na celu ukrycie tożsamości zmarłej siostry Leyli.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 930

Poyraz desperacko próbuje dowieść swojej niewinności przed Naną i urządza obławę na człowieka odpowiedzialnego za podrzucenie nielegalnego pakunku, niestety osaczony mężczyzna ucieka w ostatnim momencie, co staje się dla Nany koronnym dowodem na winę ukochanego. Całą tą perfidną intrygą steruje z ukrycia zadowolony z siebie Semih, który umiejętnie manipuluje faktami, zaciera kluczowe ślady i z satysfakcją obserwuje, jak zaufanie dziewczyny do Poyraza bezpowrotnie rozpada się na kawałki.

Derya, przerażona postępami policyjnego śledztwa, decyduje się na skrajnie ryzykowny krok i planuje perfidne sfałszowanie wyników państwowych badań DNA, aby nikt nie powiązał zwłok z zagajnika z jej zmarłą siostrą. W tym samym czasie w domu prokuratora dochodzi do niespodziewanego i dramatycznego tąpnięcia.

U Sinana również nie jest kolorowo, choć nie tak tragicznie. Targany wewnętrznymi konfliktami oraz skrajnymi emocjami Sinan niespodziewanie i bez wyraźnego powodu zwalnia Aynur z posady, zostawiając dziewczynę w głębokim szoku.

14

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 930. odcinek zostanie wyemitowany w wtorek, 26 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: