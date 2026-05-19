Mniej rzeczy, więcej znaczenia. Reloved Market w Westfield Arkadia

Moda cyrkularna nie jest już niszowym trendem, ale coraz bardziej praktycznym sposobem myślenia o zakupach, garderobie i przedłużaniu życia rzeczy. Westfield Reloved Market w Westfield Arkadia pokaże ją w działaniu: poprzez second-hand market, warsztaty upcyclingowe, spotkania o organizacji szafy i aktywności partnerów. Od 21 do 23 maja uczestnicy będą mogli znaleźć rzeczy z historią, nauczyć się nowych sposobów ich wykorzystania i sprawdzić, jak odpowiedzialne podejście do mody może działać na co dzień. Westfield Reloved Market to dla nas okazja, by pokazać odpowiedzialne podejście do mody w praktyce: poprzez vintage market, warsztaty upcyclingowe, organizację garderoby i codzienne wybory. Chcemy, aby Westfield Arkadia było miejscem, w którym odwiedzający nie tylko znajdują produkty, ale też inspiracje i konkretne rozwiązania wspierające bardziej świadome podejście do zakupów. – mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia.

Świadoma moda w praktyce

Sercem Reloved Market będzie Shop Local! – vintage market, otwarty przez wszystkie trzy dni wydarzenia, od czwartku do soboty, w godzinach 12:00–20:00. Uczestnicy znajdą tu modę i dodatki w duchu vintage, upcyclingu oraz autorskie koncepty tworzone zgodnie z ideą bardziej odpowiedzialnego projektowania. To przestrzeń dla osób, które szukają rzeczy poza sezonową powtarzalnością i chcą odkrywać styl w bardziej osobisty sposób - przez jakość, historię, detal i świadomy wybór.

Praktyczny wymiar wydarzenia wybrzmi podczas warsztatów i spotkań poświęconych temu, jak lepiej korzystać z rzeczy, które już istnieją. 21 maja Marta Dann poprowadzi warsztaty „Szafa kapsułowa” dla członków Westfield Club. Uczestnicy dowiedzą się, jak budować garderobę opartą na funkcjonalnych wyborach, ograniczyć przypadkowe zakupy i stworzyć bazę, która ułatwia codzienne decyzje.

W piątek i sobotę do programu dołączą działania z Dreslow, pokazujące, jak z materiału, detalu lub nieużywanego ubrania może powstać coś nowego. 22 maja uczestnicy zaprojektują własną nerkę z Mają Stryszewską oraz nauczą się przygotowywać i nanosić aplikacje podczas warsztatów z Robertem Kutą. 23 maja odbędą się warsztaty z Mają Wiśniewską poświęcone przerabianiu koszul. To praktyczne spotkania dla osób, które chcą lepiej zrozumieć potencjał upcyclingu i sprawdzić, jak pomysł, materiał i technika mogą zmienić funkcję oraz wygląd przedmiotu.

Osobny blok programu zostanie poświęcony organizacji szafy. Warsztaty prowadzone przez Agnieszkę, znaną jako @prostaorganizacja, pokażą, jak podejść do selekcji ubrań, których od dawna się nie nosi, ale które trudno wyjąć z codziennego obiegu. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować przestrzeń na półkach, w szufladach i na wieszakach, jak układać rzeczy, by ograniczyć bałagan, oraz gdzie przekazać ubrania w dobrym stanie. Spotkania pokażą, że dobrze zorganizowana szafa nie musi oznaczać radykalnego minimalizmu. Może być po prostu przestrzenią, która ułatwia codzienność i pomaga utrzymać porządek na dłużej.

Program wydarzenia uzupełnią także strefy partnerów. W strefie Storytel uczestnicy będą mogli wymienić książkę na audiobooka - liczba kodów jest ograniczona. Marka Kiehl’s zaprosi do swojej strefy oraz na krótkie masterclassy poświęcone podstawom pielęgnacji. Po dołączeniu do Westfield Club i zeskanowaniu kodu QR uczestnicy będą mogli odebrać lody i próbki kosmetyków. Na miejscu dostępna będzie również strefa Starbucks, w której członkowie Westfield Club odbiorą Matcha Latte, a pierwsi klienci otrzymają kubek wielorazowego użytku w prezencie.

Szczegóły na stronie: www.westfield.com/pl/poland/arkadia

Program wydarzenia

Shop Local! – vintage market

Czwartek–sobota, 21–23 maja, godz. 12:00–20:00

Starannie wyselekcjonowane marki i kolekcjonerzy z całej Polski, odzież i dodatki z historią, rozmowy o selekcji i szukanie rzeczy z charakterem.

Warsztaty upcyclingowe z Dreslow

Piątek–sobota, 22–23 maja. 15:00–19:00:

15:00–17:00 — warsztaty z tworzenia wymarzonej nerki z Mają Stryszewską, na zapisy, 10 miejsc

7:00–19:00 — warsztaty z aplikacji z Robertem Kutą, na zapisy, 10 miejsc

Sobota, 23 maja

15:00–17:00 — warsztaty z przerabiania koszul z Mają Wiśniewską

Szafa kapsułowa z Martą Dann

Czwartek, 21 maja, godz. 17:00–19:00

Warsztaty dla członków Westfield Club, liczba miejsc: 10 osób.

Warsztaty declutteringu z Agnieszką Krakós-Gorący (@prostaorganizacja)

Sobota, 23 maja, godz.: 13:00, 14:00, 16:00

Jak stworzyć funkcjonalną garderobę bez chaosu, nadmiaru i przypadkowych zakupów.

Strefa partnerów:

Storytel – książka za audiobooka

Czwartek–sobota, 21–23 maja, godz. 12:00–20:00

Strefa Storytel, w której uczestnicy będą mogli wymienić książkę na audiobooka. Liczba kodów ograniczona.

Kiehl’s – strefa pielęgnacyjna i masterclassy

Czwartek–sobota, 21–23 maja

W strefie Kiehl’s uczestnicy będą mogli dołączyć do Westfield Club, zeskanować kod QR oraz odebrać lody i próbki kosmetyków. W programie przewidziano także masterclassy pielęgnacyjne na zapisy.

Masterclassy Kiehl’s:

21 maja, godz. 14:00–14:30 i 15:00–15:30

22 maja, godz. 13:00–13:30 i 14:00–14:30

23 maja, godz. 17:00–17:30 i 18:00–18:30

Liczba miejsc: 10 osób na każde spotkanie.

Starbucks – Matcha Latte

Czwartek–sobota, 21–23 maja, godz. 12:00–20:00

Możliwość dołączenia do Westfield Club, zeskanowania kodu QR w strefie Starbucks i odebrania Matcha Latte. Dla pierwszych klientów przewidziano kubek wielorazowego użytku w prezencie. Liczba produktów ograniczona.

Spotkania i rozmowy:

Sobota, 23 maja

16:00 — wywiad z Agnieszką Krakós-Gorący (@prostaorganizacja)

12:00 — wywiad z Filipem Kosiorem

