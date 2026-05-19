W poprzednim odcinku (397) Abel ostrzegł zakochanych przed Jimeną, a Jana postanowiła wyznać Manuelowi prawdę o sobie. Martina pokłóciła się z Ayalą i Curro, z kolei Pelayo stracił transport broni, co wykorzystał Lorenzo, przejmując negocjacje z Cavendishem.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 398

W pałacu niedawno pojawiła się żona Manuela. Jej ponowna obecność w pałacu wywoła we wszystkich strach, bowiem niegdyś zamknęła ona w pokoju Catalinę, a pomieszczenie próbowała podpalić. W 398. odcinku Abel decyduje się na niezwykle odważny krok i zaczyna stanowczo naciskać na Jimenę, kategorycznie żądając, aby kobieta natychmiast wyznała mężowi prawdę o swojej mistyfikacji z fałszywą ciążą, co stawia obłąkaną dziedziczkę pod ścianą.

W tym samym czasie w części dla personelu Lope bije się w pierś i szczerze przeprasza Verę za swoje wcześniejsze, zbyt natarczywe wtrącanie się w jej sprawy rodzinne, nie zdawał sobie bowiem sprawy z tego, jak kiepskie są jej relacje z ojcem. Lope ma nadzieję, że odzyska zaufanie Very.

Salvador jest do szaleństwa zakochany w Marii Fernandez!! Jego uczucie do niej jest tak silne, że potajemnie zaczyna planować wyjątkowy, symboliczny ślub z dziewczyną. Czy Maria równie mocno jest zaangażowana w tę relację, czy jej entuzjazm nie opadnie, kiedy dowie się, co knuje Salvador?

Spokój w pałacowych kuchniach zostaje brutalnie przerwany, gdy nowo zatrudniona Virtudes niespodziewanie dostaje gwałtownego i niezwykle niepokojącego ataku duszności, co wywołuje ogromne przerażenie wśród zgromadzonego personelu.

Jednocześnie na pałacowych salonach kapitan Lorenzo dopina swego i dzięki swoim bezwzględnym manipulacjom oraz słabości Pelaya oficjalnie zostaje pełnoprawnym wspólnikiem markiza Alonsa i młodego hrabiego w ich dżemowym biznesie, co daje mu ogromną władzę i kontrolę nad kolejnymi ruchami majątku.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 398. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)