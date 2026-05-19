W poprzednim odcinku (397) Abel ostrzegł zakochanych przed Jimeną, a Jana postanowiła wyznać Manuelowi prawdę o sobie. Martina pokłóciła się z Ayalą i Curro, z kolei Pelayo stracił transport broni, co wykorzystał Lorenzo, przejmując negocjacje z Cavendishem.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 398
W pałacu niedawno pojawiła się żona Manuela. Jej ponowna obecność w pałacu wywoła we wszystkich strach, bowiem niegdyś zamknęła ona w pokoju Catalinę, a pomieszczenie próbowała podpalić. W 398. odcinku Abel decyduje się na niezwykle odważny krok i zaczyna stanowczo naciskać na Jimenę, kategorycznie żądając, aby kobieta natychmiast wyznała mężowi prawdę o swojej mistyfikacji z fałszywą ciążą, co stawia obłąkaną dziedziczkę pod ścianą.
W tym samym czasie w części dla personelu Lope bije się w pierś i szczerze przeprasza Verę za swoje wcześniejsze, zbyt natarczywe wtrącanie się w jej sprawy rodzinne, nie zdawał sobie bowiem sprawy z tego, jak kiepskie są jej relacje z ojcem. Lope ma nadzieję, że odzyska zaufanie Very.
Salvador jest do szaleństwa zakochany w Marii Fernandez!! Jego uczucie do niej jest tak silne, że potajemnie zaczyna planować wyjątkowy, symboliczny ślub z dziewczyną. Czy Maria równie mocno jest zaangażowana w tę relację, czy jej entuzjazm nie opadnie, kiedy dowie się, co knuje Salvador?
Spokój w pałacowych kuchniach zostaje brutalnie przerwany, gdy nowo zatrudniona Virtudes niespodziewanie dostaje gwałtownego i niezwykle niepokojącego ataku duszności, co wywołuje ogromne przerażenie wśród zgromadzonego personelu.
Jednocześnie na pałacowych salonach kapitan Lorenzo dopina swego i dzięki swoim bezwzględnym manipulacjom oraz słabości Pelaya oficjalnie zostaje pełnoprawnym wspólnikiem markiza Alonsa i młodego hrabiego w ich dżemowym biznesie, co daje mu ogromną władzę i kontrolę nad kolejnymi ruchami majątku.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 398. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)