Finał 12. edycji "Hotelu Paradise". Ścieżka lojalności z nowymi zasadami i rekordową nagrodą

Finał "Hotelu Paradise" 2026 w TVN7. Data emisji

Ostatni epizod dwunastego sezonu „Hotelu Paradise” zadebiutuje na ekranach w czwartek, 21 maja 2026 roku równo o godzinie 20:00 na kanale TVN7. Format niezmiennie prowadzony jest przez Edytę Zając, natomiast za charakterystyczny komentarz zza kulis odpowiada Pan Lektor, którego słowa regularnie podsycają atmosferę programu.

Prace na planie zdjęciowym obecnej serii odbywały się w okresie zimowym, najpewniej między styczniem a lutym, na terenie egzotycznej Tajlandii. To właśnie w tych tropikalnych okolicznościach bohaterowie nawiązywali relacje, tworzyli taktyczne sojusze i rywalizowali o upragnione miejsce w ścisłym finale.

Dotychczasowe zasady ścieżki lojalności w "Hotelu Paradise"

Do tej pory reguły gry pozostawały niezmienne i bardzo klarowne. Na ścieżce lojalności stawała zawsze para wyłoniona w głosowaniu przez wyeliminowanych wcześniej mieszkańców luksusowej willi. Byli uczestnicy oddawali swoje głosy na ten duet, który budził ich największe zaufanie oraz zdobył największą sympatię. Wybrana dwójka maszerowała następnie po ścieżce, a w najważniejszym momencie każde z nich musiało podjąć decyzję o ewentualnym rozbiciu złotej kuli. Jeśli żadne nie wykonało tego ruchu, pieniądze dzielono po połowie, natomiast gdy jedna osoba rzuciła kulą, jej partner zostawał z niczym.

Rekordowa nagroda w 12. edycji "Hotelu Paradise" to 200 tysięcy złotych

W dwunastej odsłonie reality show pula nagród osiągnęła najwyższy poziom w historii tego formatu telewizyjnego. Ostateczni zwycięzcy rywalizują o 200 tysięcy złotych, podczas gdy we wcześniejszych sezonach stawką było 100 tysięcy. Taka kwota sprawia, że przy sprawiedliwym podziale wygranej każda z osób otrzyma po 100 tysięcy złotych. Wystarczy jednak, że jeden z uczestników podejmie decyzję o rzucie kulą, a wtedy druga strona traci wszelkie szanse na pieniądze, a triumfator zachowuje dla siebie pełne 200 tysięcy.

Nowe reguły na ścieżce lojalności zaskoczą uczestników "Hotelu Paradise"

Największe poruszenie wywołują obecnie zapowiedzi dotyczące całkowicie odświeżonej formuły samej ścieżki lojalności. Znany widzom Pan Lektor zdradził, że zapoznał się już ze scenariuszem finałowego odcinka i doskonale wie, iż produkcja przygotowała rozwiązania diametralnie różne od tych znanych z ubiegłych lat.

Powyższe słowa wskazują, że modyfikacjom ulegnie nie tylko sam finałowy rytuał, ale prawdopodobnie także metoda wyboru pary, która ostatecznie stanie przed najważniejszym wyborem w całej edycji. Bardzo możliwe, że w tej serii głosowanie dawnych mieszkańców przybierze inną formę lub końcowe zasady zostaną stworzone od podstaw. Twórcy zapowiadają, że ostateczne rozstrzygnięcia będą ogromnym zaskoczeniem zarówno dla samych uczestników, jak i dla wiernych widzów programu.

Niewątpliwym faktem jest to, że przy głównej wygranej w wysokości 200 tysięcy złotych oraz częściowo zmodyfikowanych regułach, napięcie sięgnie zenitu. Trudno przewidzieć, czy o ostatecznym wyniku przesądzą prawdziwe uczucia, chłodna kalkulacja, czy może nieznane dotąd mechanizmy gry. Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane już w trakcie zbliżającego się wielkiego finału „Hotelu Paradise”.