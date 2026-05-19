"Love is Blind: Polska". Wybraliście, która para przetrwa. Trochę nas zaskoczyliście

Finał "Love is Blind: Polska" już w środę 20 maja i wówczas dowiemy się, które pary powiedziały sobie "tak". Później przyjdzie czas na Reunion, gdy uczestnicy spotkają się z prowadzącymi po kilku miesiącach od nagrywek i dowiemy się, które pary - jeśli jakiekolwiek - przetrwały. My zaś przed tygodniem poprosiliśmy was o wytypowanie swoich faworytów w sondzie. Wyniki okazały się nieco zaskakujące.

"Love is Blind: Polska" - wybraliście, która para przetrwa [WYNIKI SONDY]

Tuż przed finałem z wyścigu o miłość w "Love is Blind: Polska" wypadki Krzysztof i Malika, którzy rozstali się w wyniku zdrady niezdecydowanego mężczyzny. W grze pozostali zatem Marta i Damian, Julia i Kamil "Uno", Julita i Jacek oraz Daria i Filip. Które pary mają największą szansę na przetrwanie?

Zagłosowaliście w naszej sondzie i choć pierwsze miejsce ani trochę nas nie zaskoczyło - Marta i Damian wygrali miażdżącą liczbą głosów - przecieraliśmy oczy ze zdumienia na widok liczby osób, które wierzą we wspólną przyszłość Julity i Jacka. Nie oszukujmy się bowiem - ta relacja sypie się na naszych oczach już od wyjazdu do Grecji. Wyniki sondy "Love is Blind: Polska" prezentują się następująco:

Marta i Damian - 1767 głosów, Julita i Jacek - 263 głosy, Julia i Kamil "Uno" - 221 głosów, Daria i Filip - 172 głosy.

"Love is Blind: Polska" - co Jacek powiedział Julicie, że tak się wściekła?

Największą tajemnicą pierwszej edycji "Love is Blind: Polska" jest nieśmieszny żart, którym Jacek uraczył Julitę w Grecji. Wciąż nie wiemy, co jej takiego powiedział, ale kobieta była kompletnie zszokowana i zdruzgotana, a ich relacja już nigdy nie była taka sama. W sieci krążą słuchy, że odpowiedź na to pytanie mamy poznać w odcinku Reunion, którego data premiery w Netflixie nie została jeszcze ujawniona (zakładamy jednak, że ukaże się w czerwcu).

