Zatrzymanie w Sulęcinie. Rozebrali miedziany dach zabytkowego pałacu

Systematyczna kradzież w powiecie sulęcińskim. Złodzieje zniszczyli dach zabytkowego pałacu

Dzięki pracy operacyjnej i dokładnej analizie zebranych informacji, kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie wpadli na trop złodziei. Okazało się, że dwaj mężczyźni upatrzyli sobie zabytkowy pałac na terenie powiatu, traktując go jako łatwe źródło zarobku. Złodzieje przez kilka tygodni, na przełomie kwietnia i maja 2026 roku, systematycznie demontowali i kradli cenną miedzianą blachę pokrywającą dach historycznego budynku. Ich przestępczy proceder został przerwany dopiero po wnikliwym śledztwie prowadzonym przez sulęcińskich policjantów.

Finał policyjnej akcji w Sulęcinie. Sprawcom grozi do 5 lat więzienia

Finał sprawy miał miejsce w środę, 13 maja 2026 roku, kiedy to policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 29 i 33 lat. Jak ustalili śledczy, ich wspólna działalność spowodowała ogromne straty finansowe, które właściciel pałacu oszacował wstępnie na kwotę 200 000 złotych. Co gorsza, kradzież poszycia doprowadziła również do nieodwracalnych uszkodzeń w konstrukcji dachu zabytkowego obiektu, co dodatkowo podnosi wartość szkód. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty kradzieży, za co grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd, a policja nie wyklucza, że sprawa może mieć charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl