Dziedzictwo, odcinek 902: Ayse żąda zwrotu kluczy! Czy to koniec jej relacji z Feritem?

W poprzednim odcinku (901) Poyraz kategorycznie zabronił Nanie i Yusufowi opuszczenia domu ze względu na zagrożenie ze strony ludzi Trucizny. Sam przestępca sfingował swoją śmierć, by uciec z więzienia, ale plan zawiódł i nie mógł się wybudzić po podaniu mu przez lekarza pewnego specyfiku. Derya okłamała Ferita, szukając u niego pocieszenia, co wzbudziło wściekłość u Ayse. Z kolei Sinan brutalnie wyrzucił Aynur za drzwi, po czym sam stracił przytomność w pustym mieszkaniu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 902: Ayse traci panowanie nad sobą z powodu zazdrości

Choć Nese próbuje przekonać siostrę do szczerej rozmowy z Feritem o uczuciach, ta pozostaje nieugięta. Gdy wychodzi na jaw, że policjant spędził noc u rzekomej Leyli, Ayse jest pewna najgorszego i żąda od byłego męża zwrotu kluczy do domu. Ferit nie daje się jednak zastraszyć i otwarcie punktuje jej zachowanie, uświadamiając kobiecie, że jej gniew to jedynie maska dla wciąż żywej miłości i ogromnej zazdrości.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 902: Nana wpada w pułapkę przebiegłej Cansel

Po powrocie do rezydencji Nana deklaruje, że znajdzie zatrudnienie, by dołożyć się do utrzymania. Cansel, pod pozorem dobrych intencji, oferuje jej pracę w swoim salonie fryzjerskim, jednak Nana szybko przekonuje się, że szwagierka Poyraza zamierza wykorzystać tę sytuację do jej publicznego upokarzania i gnębienia.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 902: Aynur ratuje życie nieprzytomnemu Sinanowi

Zaniepokojona brakiem kontaktu z prawnikiem, Aynur ignoruje wcześniejsze zniewagi i udaje się do jego mieszkania po telefonie od przerażonego asystenta. Odnajduje Sinana leżącego bezwładnie na podłodze i natychmiast wzywa pomoc medyczną, dzięki czemu mężczyzna powoli zaczyna odzyskiwać siły pod jej czujnym okiem.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 902. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: