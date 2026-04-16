Dziedzictwo, odcinek 901: Plan ucieczki z więzienia zamienia się w koszmar. Czy Trucizna się wybudzi?

W poprzednim odcinku (900) doszło do tragedii w domu prokurator – Derya nieumyślnie zabiła Leylę i zaczęła udawać swoją siostrę. Nana i Yusuf chcieli opuścić Poyraza, ale plany pokrzyżowała im wieść o rzekomym samobójstwie Trucizny. W tym samym czasie Aynur dowiedziała się o chorobie Sinana i mimo jego sprzeciwu, postanowiła otoczyć go opieką, podczas gdy służące w rezydencji cieszyły się z odejścia niechcianych lokatorów.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 901

Poyraz blokuje odejście Nany: Czując narastające zagrożenie ze strony współpracowników Trucizny, Poyraz kategorycznie zabrania Nanie i chłopcu opuszczenia posesji. Mimo jawnego niezadowolenia i protestów ze strony Cennet oraz Cansel, mężczyzna sprowadza ich z powrotem do środka, stawiając bezpieczeństwo dziecka ponad domowe konflikty.

Trucizna w pułapce własnego planu: Okazuje się, że groźny przestępca sfingował własny zgon, by wydostać się z więziennej celi, jednak plan spalił na panewce przez błąd medyczny. Po podaniu substancji imitującej śmierć, Trucizna nie wybudza się w oczekiwanym czasie, co stawia jego życie w realnym niebezpieczeństwie.

Kłamstwa Deryi i rosnąca zazdrość Ayse: Derya kontynuuje swoją niebezpieczną grę i opowiada Feritowi zmyśloną historię o samobójstwie bliskiej osoby, szukając u niego pocieszenia. Sytuację komplikuje wizyta Ayse, która widząc ich razem, wyciąga błędne wnioski i jest przekonana, że Ferit ukrywa przed nią romans z panią prokurator.

Dramat w domu Sinana: Mimo szczerych chęci Aynur, by pomóc mu w chorobie, Sinan w przypływie gniewu brutalnie wyrzuca ją za drzwi. Los bywa jednak przewrotny – chwilę po wyjściu kobiety, osłabiony mężczyzna nagle traci przytomność, zostając zupełnie sam w pustym mieszkaniu.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 901. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 26 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

